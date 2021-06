‘Vouwbare Google Pixel verschijnt eind dit jaar met Samsung-scherm’

De vouwbare Google Pixel smartphone die al een tijd in de maak zou zijn, wordt volgens nieuwe geruchten eind dit jaar gepresenteerd. Het toestel krijgt naar verluidt het nieuwste type Samsung-scherm van buigbaar glas. Dit denken we al te weten.

‘Vouwbare Google Pixel op schema’

Geruchten over Google’s eerste vouwbare smartphone gaan al lange tijd rond. In 2019 gaf Google toe dat het prototypes testte maar nog geen commercieel nut zag in het type smartphone. Inmiddels lijkt de fabrikant wél overtuigd want sinds de zomer van 2020 duiken er – betrouwbare – lekken op die wijzen op de ontwikkeling van de Passport; Google’s vouwbare Pixel-toestel. Zo doken er eind mei verwijzingen naar de Passport op in de broncode van Android 12, dat dit najaar uitkomt.

Het nieuwste gerucht komt van TheElec, dat vaker als eerste schrijft over onaangekondigde producten. Volgens de website gaat de nog naamloze Pixel-smartphone een vouwbaar glazen scherm van Samsung gebruiken. Het scherm zou 7,6 inch groot zijn en naar binnen vouwen.

Google’s strategie zou hiermee afwijken van vouwbare smartphones van Samsung, die een kleiner scherm voorop en één groter scherm aan de binnenkant hebben. Ben je benieuwd hoe dit werkt? Je leest het in onze Samsung Galaxy Z Fold 2 review. Huawei’s nieuwe Mate X2 heeft ook twee schermen, terwijl de oudere Mate Xs één scherm heeft en dus zou lijken op Google’s toestel. Hoe de vouwbare Pixel eruit komt te zien, is nog onduidelijk.

Zo komt de Pixel 6 er mogelijk uit te zien

‘Presentatie eind dit jaar’

Volgens TheElec start Samsung in oktober met de productie van het nieuwe type vouwbare scherm. Displaykenner Ross Young schrijft op Twitter dat hij daarom denkt dat Google de vouwbare Pixel smartphone ‘eind 2021’ aankondigt.

Google houdt al jaren in oktober een evenement om nieuwe producten aan te kondigen. Het is daarom mogelijk dat we in oktober een glimp van de vouwbare Pixel gaan zien, en dat dan bekend wordt gemaakt wanneer en voor welke prijs het toestel uitkomt. Daar is nog niets over bekend. Op het oktober-evenement verwachten we overigens ook twee Google Pixel 6-modellen met een vernieuwend scherm en aanzienlijk betere camera’s.

