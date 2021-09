Vouwbare Google Pixel met codenaam ‘Jumbojack’ gespot in Android 12.1

Er gaan inmiddels al jaren geruchten over een vouwbare Google Pixel. We weten nog maar weinig over het toestel, maar uit een bèta-versie van Android 12.1 blijkt dat Google daadwerkelijk met een vouwtelefoon bezig is.

Android 12.1 verklapt bestaan vouwbare Pixel

Google werkt aan een vouwbare Pixel-smartphone met de codenaam ‘Jumbojack.’ Bronnen van 9To5Google vonden details over het mysterieuze toestel in een bèta-versie van Android 12.1. Google gebruikt het Jumbojack-toestel om de nieuwste Android-versie te testen en deze goed af te stemmen op smartphones met vouwschermen.

Het Jumbojack-toestel heeft naar verluidt twee schermen en is daarmee vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 3. Zodra de telefoon is dichtgevouwen kan alleen een cover-scherm worden gebruikt. Omdat Google de telefoon als test-device gebruikt, is het mogelijk dat Jumbojack puur dient voor de ontwikkeling van nieuwe software. Het is dus niet zeker of het toestel ooit daglicht gaat zien.

Google verwijst echter meerdere keren naar het vouwtoestel als ‘Pixel’. Dat maakt de kans groter dat Google het toestel daadwerkelijk gaat uitbrengen. Jumbojack is daarnaast niet de enige vouwtelefoon die door Google getest wordt. In 2020 lekte het bestaan van een vouwtelefoon onder de codenaam ‘Passport’ uit.

Google Pixel 6

Specificaties nog onbekend

We weten op het moment van schrijven enkel af van het bestaan van een of meerdere Google-vouwtelefoons. Het ontwerp, de gebruikte chip, de grootte van het display en alle andere specificaties zijn nog niet bekend. De kans is groot dat Google kiest voor haar eigen Tensor-chip, die ook in de Pixel 6 en Pixel 6 Pro te vinden is.

Google lijkt grootse plannen te hebben voor haar Pixel-lijn. Met een enorme marketingcampagne rondom de nieuwe Pixel 6 en straks misschien een vouwtelefoon maakt Google kans om een van de grootste spelers in de smartphone-wereld te worden.

