‘Vouwbare tablet van Samsung verschijnt begin 2022’

Samsung werkt volgens een recent gerucht aan een vouwbare tablet. Het bedrijf heeft al een aantal vouwbare smartphones op haar naam staan, zoals de Galaxy Z Flip. Het lijkt erop dat Samsung volop in een opvouwbare toekomst gelooft.

Lees verder na de advertentie.

Galaxy Z Fold Tab wordt eerste vouwtablet van Samsung

De Samsung Galaxy Z Fold 2 vervaagt de grens tussen smartphone en tablet al behoorlijk, maar nu doet het bedrijf er nog een schepje bovenop. Volgens GizmoChina werkt Samsung aan de Galaxy Z Fold Tab; een tablet met een dubbele vouw in het scherm. De tablet gaat volgens de bron begin 2022 het daglicht zien.

Afgelopen maand schreven we nog over een nieuwe Galaxy Z Fold-smartphone van Samsung met een dubbele vouw in het scherm. Als we dit nieuwe gerucht mogen geloven gaat het dus om een tablet, niet een smartphone. Een dubbele vouw is op een groot scherm een stuk vanzelfsprekender.

Samsung vraagt al sinds 2014 regelmatig patenten aan voor grote vouwbare schermen. Een vouwtablet zat er dus al wel een tijdje aan te komen, maar nu lijkt het echt te gaan gebeuren.

Vouwbare tablet krijgt support voor S Pen-stylus

Veel is nog niet bekend over de vouwtablet, maar het lijkt erop dat de S Pen van partij zal zijn. Ook de Samsung Galaxy Z Fold 3, die dit najaar wordt verwacht, krijgt ondersteuning voor de S Pen. Vroeger was alleen de Note-serie uitgerust met de stylus.

Met de S Pen brengt Samsung een grote hoeveelheid nieuwe functies naar de Z Fold-serie. Met de S Pen kan de gebruiker vlugge notities maken, tekenen en foto’s bewerken. Ook kan de stylus op afstand PowerPoint-presentaties bedienen via Bluetooth.

Een vouwbare toekomst

Steeds meer fabrikanten wijden zich aan het produceren van opvouwbare smartphones. Samsung startte de trend in 2019, met de introductie van de Samsung Galaxy Fold. Huawei kwam rond die tijd met de Huawei Mate X en Motorola bracht de opvouwbare Motorola Razr uit. Inmiddels hebben al deze modellen alweer opvolgers gekregen.

Of Samsung daadwerkelijk een vouwtablet op de markt gaat brengen, moeten we nog even afwachten. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar Samsungs idee van een vouwbare toekomst.

Ben jij ook benieuwd naar de ontwikkelingen rondom vouwbare smartphones en tablets? Blijf op de hoogte via de website, onze gratis Android-app en de nieuwsbrief.

Meer nieuws over Samsung: