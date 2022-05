Zijn dit de vouwbare smartphones van de toekomst?

De huidige vouwbare smartphones zijn goed, maar zeker niet perfect. Hoe gaan de toestellen er in de nabije toekomst uitzien? Samsung licht alvast een tipje van de sluier op.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung wil niet één, maar twee keer vouwen

Vouwbare smartphones waren na de aankondiging van de Samsung Galaxy Fold in 2019 niet langer een wilde fantasie. Inmiddels zijn we zo’n drie jaar verder en zijn Samsungs Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 met hun robuuste ontwerpen, vele functies en fraaie schermen de populairste vouwtelefoons. Samsung is op dit gebied echter nog lang niet klaar met innoveren.

De fabrikant toonde tijdens Display Week 2022 een aantal conceptuele vouwbare schermen, die we over een tijdje misschien wel in een werkend toestel gaan zien. De Flex S- en Flex G-concepten vielen het meest op. We zagen deze vouwbare displays ook al tijdens CES 2022. Beide concepten hebben twee vouwen in het scherm in plaats van een enkele vouw, die we bijvoorbeeld kennen van de Galaxy Z Flip 3. Maar waarom?

Schermen met twee vouwen hebben drie platte zijdes. Deze zien er in half opgevouwen staat uit als de letter Z. Vouw je het scherm volledig op, dan zie je maar één van de drie zijdes, met de grootte van een uit de kluiten gewassen smartphone.

In uitgevouwen staat kijk je naar alledrie de zijdes tegelijk en heb je ineens een flinke tablet in handen. De huidige Galaxy Z Fold 3 is met zijn 7,6 inch-scherm eigenlijk nét te klein om bijvoorbeeld bestanden op uit te werken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil jij een vouwbare smartphone?

Onze technologieharten gaan altijd iets sneller slaan als we over vouwbare smartphones schrijven. Ze zijn het bewijs dat we nog láng niet klaar zijn met innoveren. Toch is het de vraag of mensen wel zitten te wachten op een telefoon die opvouwbaar is. De meeste smartphonegebruikers hebben al een laptop en vaak ook een tablet thuis. De huidige niet-opvouwbare telefoons hebben al grote schermen van bijna 7 inch. Past een vouwbare smartphone eigenlijk wel in dit plaatje?

Je ziet steeds vaker mensen over straat lopen met een Galaxy Z Flip 3 of Z Fold 3 in hun handen. De doelgroep is nog relatief niche – mede vanwege de torenhoge prijzen van vouwbare telefoons – maar animo is er zeker. Wellicht brengt Apple in de toekomst wel een opvouwbare iPhone uit – dan gaat het balletje waarschijnlijk écht rollen.

Lees ook: Foldables in aantocht: naar deze vouwtelefoons kijken wij het meest uit

Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de Samsung Galaxy Z Flip 3? Bekijk dan de onderstaande video en lees onze geschreven Samsung Galaxy Z Flip 3 review.

Ben jij nieuwsgierig naar de ontwikkelingen rondom de vouwbare smartphones van Samsung? Check dan regelmatig de website, download onze Android Planet-app, volg ons via onze socials en schrijf je in voor de nieuwsbrief.