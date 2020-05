Xiaomi werkt mogelijk aan een vouwbare smartphone met een roterende camera. De telefoon zou een viervoudige camera hebben die zowel naar de voor- als achterkant kan worden gedraaid.



Vouwbare Xiaomi-telefoon met roterende camera

Xiaomi heeft in november 2019 een ontwerpoctrooi aangevraagd voor een vouwbare telefoon met een roterende cameraopstelling. De fabrikant deelde hiervoor een aantal schematische afbeeldingen van het toestel. Het patent en de bijbehorende afbeeldingen zijn onlangs gepubliceerd. Hierdoor krijgen we een redelijk goed beeld van Xiaomi’s unieke ontwerpplannen.

Op de afbeeldingen zie je aan de bovenkant van het apparaat een heel bijzondere cameraopstelling. Het gaat om een horizontale balk met aan de achterkant vier lenzen en aan de voorkant één. Het unieke aan dit cameragedeelte is dat hij kan roteren. Hierdoor kan je de vier lenzen met 180 graden draaien en ze gebruiken voor selfies.



Vouwbaar beeldscherm

Onder deze camerabalk zie je het vouwbare beeldscherm. Het scherm vouwt verticaal naar binnen, net als de Samsung Galaxy Z Flip en Motorola Razr 2019. De vouwrand zit niet helemaal in het midden van het toestel, maar net iets daaronder. Hierdoor kan de camera waarschijnlijk ook draaien als het toestel is ingeklapt.

Uit de afbeeldingen blijkt niet of de telefoon een tweede scherm aan de achterkant bevat. Hoewel dit niet wordt getoond in het patent, lijkt een schermpje aan de buitenkant aannemelijk. Hierdoor kunnen gebruikers notificaties zien zonder dat zij eerst het apparaat eerst moeten uitklappen. Verder kun je dan ook de camera op een ergonomischere manier gebruiken met een lager batterijverbruik.

Bij patenten weet je nooit of je er daadwerkelijk iets van terug gaat zien in een echt product. Xiaomi heeft echter al eerder een vergelijkbaar patent voor een telefoon met een roterende camera ingediend. Hierdoor is het vrij aannemelijk dat we ooit iets van Xiaomi gaan zien dat hierop lijkt.

