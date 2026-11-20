Als je vouwtelefoon stuk gaat, kan dat een duur grapje worden. We vergelijken de kosten tussen het repareren van vouwtelefoons en normale telefoons.

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Vouwtelefoon repareren vergeleken met normaal toestel

Normale smartphones zijn steeds makkelijker te repareren. Dat gaat niet alleen meer om modulaire toestellen zoals die van Fairphone, want ook andere fabrikanten zetten duurzame stappen. Onder andere dankzij strengere wetgeving van de Europese Unie.

Zo moeten nieuwe smartphones een gemakkelijk te vervangen batterij hebben. Ook worden er bij steeds meer toestellen losse onderdelen aangeboden met gidsen over hoe je die zelf vervangt. Als je een beetje handig bent, kun je op die manier veel geld besparen.

Helaas geldt deze trend niet voor vouwtelefoons. Niet alleen zijn deze apparaten kwetsbaarder door het scharnier en het flexibele scherm, het is ook lastiger – en vooral duurder – om ze te (laten) repareren. Dat is dus zeker iets om mee rekening te houden als je zo’n toestel koopt.

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Vergelijking van de kosten

Bij Samsung betaal je 259 euro voor de reparatie van het scherm van een Galaxy S26. Het repareren van het scherm van een Galaxy Z Flip 8 is iets duurder, maar valt met 389 euro nog mee. Moet het scherm van je Galaxy Z Fold 8 echter vervangen worden? Dan ben je maar liefst 699 euro kwijt. Bij de Galaxy Z Fold 8 Ultra gaat dat zelfs om 799 euro.

Bij het repareren van andere onderdelen zijn er minder grote verschillen. Toch ben je met een vouwtelefoon vaak duurder uit. Het vervangen van de usb-connector is 10 euro duurder bij een vouwtelefoon en het vervangen van de batterij is 20 euro duurder. Opvallend is dat het vervangen van de camera aan de voorzijde bij de vouwtelefoons van Samsung tien euro goedkoper is dan bij de normale toestellen van het bedrijf.

Als je voor de Google Pixel 10 Pro een reparatiekit voor het scherm wil kopen om het apparaat zelf te repareren, dan ben je bij iFixit momenteel 256,95 euro kwijt. Wil je zelf het binnenscherm van de Google Pixel 10 Fold repareren, dan moet je 979,95 euro aftikken. Een duur hobbyprojectje.

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Zelf repareren

Belangrijk om te weten is dat het zelf repareren van een vouwtelefoon voor de meeste mensen niet verstandig is. Hoewel het vervangen van het scherm van een normale smartphone met een gids goed te doen is, kan bij het repareren van het scherm van een vouwtelefoon een klein foutje al voor blijvende schade zorgen.

Maak je door een eigen fout een vervangend scherm kapot, dan moet je weer een nieuwe bestellen. Daar zijn deze vouwschermen veel te duur voor. Ook schade aan een scharnier kun je het beste overlaten aan een expert die weet waar die mee bezig is.

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Hoe zit het met garantie?

Natuurlijk heb je wettelijke garantie op het toestel als je het in Nederland koopt. Wel wordt er door fabrikanten en winkels extra kritisch bij vouwtelefoons gekeken of het het toestel buiten jouw schuld om kapot is gegaan. Zit er bijvoorbeeld zand in het scharnier, dan is dat jouw eigen schuld.

Daarom is het bij vouwtelefoons extra relevant om na te denken over aanvullende dekking, zoals Samsung Care+. Of wees op z’n minst extra voorzichtig.

De beste vouwtelefoons van nu

Laat jij je hierdoor niet afschrikken en wordt je volgende smartphone toch een vouwtelefoon? Check dan gelijk even de beste vouwtelefoons van 2026.