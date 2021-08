Opinie: vouwtelefoons zijn het anno 2021 nog steeds niet waard

Je smartphone opvouwen is natuurlijk ontzettend tof en futuristisch. Het brengt anno 2021 echter nog een hoop gebreken met zich mee. Een torenhoge prijs, tegenvallende bouwkwaliteit… is het de aanschaf wel waard? Redacteur Bram heeft zijn twijfels.

Bouwkwaliteit laat wat te wensen over

Smartphones hebben een punt bereikt waarop het lastig is om écht te innoveren. Aan het klassieke candybar-ontwerp dat we sinds de eerste iPhone in 2007 gewend zijn, kunnen slechts kleine aanpassingen gedaan worden. Toen kwam Samsung in 2019 met de Galaxy Fold: de eerste mainstream vouwtelefoon.

Met open monden van verbazing zagen we hoe de Galaxy Fold openklapte en er een gigantisch amoled-scherm tevoorschijn kwam. De eerste klanten ontvingen het 2000 euro-kostende toestel niet lang daarna. Helaas was de lol er al snel af: Fold na Fold ging kapot.

Met de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip wist Samsung de opvouwbare smartphones steviger te maken. Inmiddels zijn we bij de derde generatie Samsung-vouwtelefoons beland en de focus lag op – jawel, de bouwkwaliteit. De Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn beide waterbestendig en steviger. Ook is het gebruikte aluminium en glas van hogere kwaliteit.

Toch blijft de Z Fold 3 een stuk kwetsbaarder dan bijvoorbeeld een Galaxy S21 Ultra. Er zijn immers bewegende onderdelen nodig om een vouwtelefoon opvouwbaar te maken. Een gecompliceerde scharnier, buigbaar en krasgevoelig ‘glas’ en een flexibel amoled-scherm. Bewegende onderdelen zijn nu eenmaal extra breekbaar.

Angstaanjagend hoge prijs, maar voor wat?

De gemiddelde prijs van een vouwtelefoon is met de komst van de Z Fold 3 (1799 euro) en Z Flip 3 (1049 euro) wel gedaald. Deze bedragen zijn echter nog steeds torenhoog als je het ons vraagt – zeker omdat de smartphones naast het vouwaspect niet veel toevoegen ten opzichte van de competitie.

Niet-opvouwbare topsmartphones kosten ook een flinke duit, maar zijn qua specificaties vaak indrukwekkender dan Samsungs meest recente vouwtelefoons. Zo vallen de camera’s van de Z Flip 3 en de Z Fold 3 in het niet bij de camera’s van bijvoorbeeld Samsungs eigen Galaxy S21 Ultra, de OnePlus 9 Pro of iPhone 12 Pro Max.

Je betaalt dus vooral voor het opvouwen. Je zult er hoe dan ook indruk mee maken op je vrienden, maar is dat het geld waard? Misschien vind je het grote scherm van de Z Fold 3 een fijne toevoeging. Je kunt echter net zo goed een normale smartphone én een tablet kopen. Dan ben je misschien nog goedkoper uit ook.

Gebruiks(on)gemak

Misschien niet iets waar je direct aan denkt, maar het constant openklappen van je smartphone is eigenlijk best een beetje vermoeiend. Niet meer snel naar je berichtjes kijken zodra ze binnenkomen – tenzij het 1,9-inch-coverschermpje van de Z Flip 3 groot genoeg is voor je.

Op de Z Fold 3 is dit probleem veel minder aanwezig; het coverscherm van dit toestel is immers net zo groot als de schermen van de meeste ‘normale’ smartphones. Maar als je dan zo’n dure vouwtelefoon hebt, wil je natuurlijk vooral gebruikmaken van het grote display aan de binnenkant.

Een positieve keerzijde van dit verhaal, is dat je misschien minder vaak op je telefoon kijkt gedurende de dag – puur omdat je geen zin hebt om hem constant open te klappen. Best een slimme keuze voor de smartphoneverslaafden onder ons, dus.

Oplader altijd bij de hand

Vouwtelefoons zijn logischerwijs dikker dan we gewend zijn. Zie het als twee normale smartphones die op elkaar liggen. Om de dikte nog enigszins beperkt te houden, hebben de Samsung de Z Fold 3 en Z Flip 3 relatief kleine batterijen. Hierdoor is de accuduur minder goed.

De accucapaciteit blijft een lastig dilemma. We willen onze smartphones zo lang mogelijk kunnen gebruiken na een keer opladen, maar we willen geen baksteen in onze broekzak. Samsung heeft met haar meest recente vouwtelefoons een discutabele middenweg gekozen.

Maar… hoe zit het dan met innovatie?

Innovatie is nodig, anders komen we nooit vooruit. Samsung gelooft duidelijk in een opvouwbare toekomst en neemt hiervoor graag een aantal risico’s. Om de prijs omlaag te halen en de smartphones ietwat toegankelijk te houden, kiest Samsung ervoor om niet ieder aspect van de telefoons ‘top tier’ te maken. En daar valt best wat voor te zeggen.

Maakt het de smartphones aanraders voor de gemiddelde smartphonegebruiker? Nee. Wat ons betreft ben je anno 2021 beter af met een standaard, platte, niet-opvouwbare smartphone. De Z Fold 3 is echter al een enorme verbetering ten opzichte van de eerste generatie Galaxy Fold. Dus, wie weet wat de toekomst brengt.

