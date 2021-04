5 vragen over fitnesstrackers en smartwatches beantwoord

Fitnesstrackers, smartwatches en sporthorloges: je hebt ze in allerlei vormen, maten en prijsklassen. Maar welke past er nou het best bij jouw doeleinden, wat zijn de verschillen, wat voor merken zijn er en waar moet je nou precies op letten? Een overzicht.

Vragen over fitnesstrackers en smartwatches

Het maandthema wearables staat deze maand centraal op Android Planet. Daarin gaan we in op allerlei aspecten van de handige gadgets. We kregen de afgelopen tijd ook verschillende mails van lezers over koopadvies, verschillen tussen soorten wearables en waar je op moet letten bij de aanschaf van een fitnesstracker of smartwatch. Die vragen en antwoorden én meer lees je dan ook in dit artikel.

#1 Wanneer kies ik een fitnesstracker, smartwatch of sporthorloge?

Eerder publiceerden we een uitgebreid artikel over de fitnesstracker vs de smartwatch en daar geven we een volledige uitleg. Het komt erop neer dat voordat je een wearable aanschaft, je moet bedenken wat je er nou precies mee wil doen, wat je budget is en wat je van een wearable verwacht.



Een fitnesstracker, ook vaak activity tracker genoemd, koop je al voor een paar tientjes en biedt alleen de basisfuncties. Houd je stappen bij, check je hartslag en hoe je geslapen hebt. De accuduur is lang en opladen gaat snel, maar veel extra’s biedt zo’n wearable vaak niet.

Kies je voor een smartwatch dan heb je vaak veel meer mogelijkheden, een groot kleurenscherm, je kunt er soms apps op downloaden en ‘m gebruiken om draadloos te betalen. Slimme horloges heb je in allerlei vormen en maten, zijn veelal (flink) duurder dan een simpele tracker en de accuduur is doorgaans een stuk minder.

Verder heb je verschillende merken die zich richting op echte sporthorloges. Apps installeren is er dan veelal niet bij, maar wel heeft zo’n horloge allerlei fijne sensoren om je work-outs bij te houden. Gericht op de echte sporter dus.

#2 Hoe kies je het juiste formaat?

Natuurlijk wil je dat een wearable comfortabel om je pols zit en je eigenlijk niet eens door hebt dat je ‘m draagt. Daarom is het vooraf goed om te bedenken wat je wil qua formaat. Een simpele fitnesstracker heb je in verschillende vormen, weegt relatief weinig, heeft vaak een behuizing van hoogwaardig plastic en een klein schermpje.

Bij sommige fabrikanten, zoals Fitbit, heb je de keuze uit verschillende lengtes bandjes. Deze informatie staat altijd beschreven op de website van de fabrikant zelf of het verkooppunt, zodat je na wat meetwerk het juiste bandje kiest.

Smartwatches en sporthorloges zijn vaak zwaarder, beschikken over een metalen horlogekast, grotere accu’s, meer sensoren en hebben daardoor een iets hoger gewicht. Daarbij speelt de grootte van de horlogekast natuurlijk ook een grote rol. Slimme horloges heb je veelal met een rond, vierkant of langwerpig scherm, waardoor de grootte toch kan verschillen.

De schermen hebben vaak een diameter van zo’n 41, 43 of bijvoorbeeld 46 millimeter. Stap je van een conventioneel horloge over naar een slim exemplaar en bevalt de huidige grootte jou goed, dan kun je dat vrijwel overnemen. Kwestie dus van fysiek passen, maar ook wat (online) research doen.

#3. Merken activity trackers en smartwatches?

Smartwatches zijn er in allerlei vormen en maten, maar uiteraard ook van allerlei merken. Heel grof zijn ze in verschillende categorieën in te delen. Zo heb je de fabrikanten die ook smartphones in hun portfolio hebben zitten. Denk onder andere Huawei, Xiaomi, Oppo of natuurlijk Samsung en Apple.

Ook dochtermerken daarvan brengen regelmatig wearables uit, bijvoorbeeld Huami, dochtermerk van Xiaomi en hun Amazfit-wearables. Je hebt ook merken die zich niet richten op smartphones, maar wel hun naam verbinden aan een wearable. Bekende spelers in die sector zijn onder andere Fossil, Diesel, Skagen, Emporio Armani en Michael Kors.

Dan heb je ook nog de merken die zich specifiek richten op wearables voor sporters. De meest bekende spelers op dit gebied zijn Garmin, Fitbit en Polar. Garmin en Polar richten zich echt op de fanatieke sporter met hun ‘multisporthorloges’, bomvol sensoren. Fitbit is inmiddels overgenomen door Google en richt zich meer op de casual gebruiker. Naast hun echt slimme horloges, hebben ze ook allerlei andere activity trackers in het assortiment, waaronder de recent onthulde Fitbit Luxe.

Tot slot heb je ook nog de fabrikanten van hybride horloges die een mix bieden van fysieke wijzers en een klein display voor digitale input, zoals notificaties van apps. Een bekende speler in die sector is Withings, maar ook Fossil heeft van deze hybride exemplaren in het assortiment. Al met al is de keuze dus immens, want er zijn ook nog tig (veel) kleinere spelers.

#4. Bescherming en accessoires voor wearables

Een smartwatch of andere wearable is qua bescherming niet heel veel anders dan een normaal horloge, waar je ook voorzichtig mee om moet gaan. Veel slimme horloges zijn wel bestand tegen stof en water.

Heb je een smartwatch of sporthorloge met een mooi groot scherm, dan is een extra laagje bescherming erg handig. Veel slimme horloges hebben namelijk wel een laagje gehard glas, maar ook dat kan nog steeds beschadigen. Een screenprotector is veelal een wijselijk keuze en die heb je voor nagenoeg elk horloge.

Daarmee bescherm je simpelweg alleen het scherm tegen een krasje, vuiltje of zandkorreltje. Het gaat vaak om gehard plastic, maar je hebt ook transparante stickers. Een protector kan de aanraakgevoeligheid van het scherm wel wat verminderen, maar dat ligt uiteraard ook weer aan het type materiaal. De ideale ‘marktplaats’ daarvoor is natuurlijk AliExpress. Wil je best iets meer betalen, maar het daardoor ook sneller in huis hebben? Bekijk dan het aanbod van bijvoorbeeld Bol.com eens.

Op beide sites kun je ook terecht voor allerlei accessoires voor je wearable. Denk bijvoorbeeld aan een extra oplaadkabeltje; handig voor in de rugzak of naast je bed. Bij een smartwatch kun je vaak ook de bandjes verwisselen, waardoor je een heel persoonlijke draai kunt geven aan je horloge. Ook bij Coolblue, MediaMarkt of Belsimpel vind je natuurlijk verschillende accessoires voor je wearable.

#5 De beste wearables van dit moment

Het is niet makkelijk te zeggen welke wearable het beste is, want dit verschilt logischerwijs per persoon. Wel hebben we recent op Android Planet verschillende smartwatches voor dames, heren en kinderen uitgelicht. We hebben ook de beste smartwatches voor Android-gebruikers verzameld.

Daarbij hebben we uiteraard gelet op verschillende prijsklassen, stijl, design en mogelijkheden. Wel zijn smartwatches, fitnesstrackers of andere wearables ook veelal universeel en je draagt natuurlijk wat je zelf wil. Iedere persoon moet daarom zelf de juiste keuze maken en weet welke aspecten er zwaarder wegen dan andere.

Ons advies is dan ook om gebruik te maken van de verschillende filters bij de bekende en grote webshops die een groot assortiment hebben. Bij onder andere Belsimpel, Bol.com, Coolblue en MediaMart. kom je zo makkelijk en snel tot een kleine(re) selectie, waardoor de keuze makkelijker is.

Verschillende veelgebruikte filters zijn natuurlijk de prijsklasse, merk of het formaat van de horlogekast of lengte van het bandje. Andere filters waar je aan onder andere aan kunt denken zijn de batterijduur, aanwezigheid van specifieke sensoren, kleur, compatibiliteit met je smartphone en of je er wel of niet mee kunt bellen.

