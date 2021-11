Waarom zijn smartphones tegenwoordig zo duur? 6 redenen

Smartphones worden steeds duurder. Toptoestellen van Samsung, Google en OnePlus kosten nu honderden euro’s meer dan een paar jaar geleden. Hoe is dit zo snel gegaan? Aan de hand van zes redenen lopen door de prijsstijgingen heen.

Dit is waarom smartphones steeds duurder worden

In 2017 kwam de OnePlus 5 uit. Het toenmalige toptoestel van fabrikant OnePlus kostte 499 euro. Begin dit jaar verscheen de 699 euro kostende OnePlus 9. Kies je voor het OnePlus-vlaggenschip van dit jaar, de OnePlus 9 Pro, dan mag je zelfs 899 euro aftikken.

De clue is duidelijk: smartphones lijken steeds duurder te worden. OnePlus is hierin absoluut niet de enige, want vrijwel alle telefoonfabrikanten verhoogden afgelopen jaren hun prijzen. De logische vraag is daarom: waarom? Er zijn meerdere redenen waarom smartphones steeds duurder zijn geworden en die zetten we hieronder uiteen.

1. De markt is verzadigd

Een belangrijke verklaring is dat het steeds moeilijker is geworden om telefoons te verkopen. Dat komt omdat de markt verzadigd is geraakt. Vergeleken met een paar jaar geleden hebben veel meer mensen nu een smartphone, die ze bovendien ook nog eens langer gebruiken.

Daardoor is de omloopsnelheid van telefoons veel korter geworden. Om toch aan dezelfde omzetten te komen, stonden (en staan) telefoonfabrikanten voor een dilemma: of meer smartphones verkopen, of de huidige toestellen duurder maken. Een hoop partijen hebben voor die laatste optie gekozen.

2. Overheid grijpt in

Daar komt nog eens bij dat de telefoonindustrie is veranderd. Tegenwoordig krijg je bijvoorbeeld een BKR-registratie bij het afsluiten van een telefoonabonnement. Als consument weet je daardoor op voorhand hoeveel je betaalt voor de telefoon, en hoeveel voor het abonnement.

Providers en verkopers kunnen hierdoor niet meer doen alsof de smartphone ‘gratis’ in het abonnement zit, zoals voorheen wel gebeurde. Prijzen van toestellen zijn hierdoor tegenwoordig veel transparanter.

3. Productiekosten klimmen omhoog

De uiteindelijke winkelprijs van een smartphone komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is een optelsom van alle onderdelen en verschillende marges. Telefoonschermen zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld steeds groter geworden, en laat dat nou net een van de duurste onderdelen van een moderne smartphone zijn.

De wereldwijde chipcrisis helpt ook niet mee, want fabrikanten concurreren heftig met elkaar om voldoende chips te kunnen kopen/produceren. Bovendien moeten die schaarse chips ook steeds meer kunnen, want smartphones worden alsmaar krachtiger. Het kost fabrikanten dan ook daadwerkelijk steeds meer om een telefoon te produceren.

Zo geeft Samsung bijvoorbeeld 399,50 dollar uit om een Galaxy S21 te maken, die begin dit jaar uitkwam. Dat blijkt uit berekeningen van Counterpoint Research. De productiekosten van de Samsung Galaxy S7, die in 2016 verscheen, waren bijvoorbeeld nog ‘slechts’ 255 dollar.

4. Telefoonmarkt is volwassen geworden

Ook een belangrijke reden: de afgelopen jaren is de smartphonemarkt volwassen geworden. Daar waar fabrikanten vroeger slechts een paar toestellen per jaar maakten, heeft een gemiddeld telefoonbedrijf tegenwoordig een goed uitgedacht en gebalanceerd portfolio. Daardoor is het steeds lastiger om vroeger met nu te vergelijken.

Vroeger maakte Samsung bijvoorbeeld twee versies van het vlaggenschip: je had de ‘gewone’ Samsung Galaxy S7 en de betere en duurdere S7 Edge. Tegenwoordig bestaat de toplijn al drie toestellen. Je kunt kiezen voor de Samsung Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra. Als je portemonnee nog dieper reikt, kun je ook nog de opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 3 aanschaffen (met een adviesprijs van 1799 euro).

5. Fabrikanten werden merken

Het komt er dus op neer dat er eigenlijk prijscategorieën bij zijn gekomen. Vroeger had je budget-, middenklasse- en vlaggenschip-telefoons, maar tegenwoordig zitten daar ook nog een à twee categorieën boven.

Dit hangt samen met het feit dat smartphonefabrikanten merken zijn geworden. Technische specificaties doen er voor de gemiddelde consument niet toe, maar naamsbekendheid wel.

Omdat merken als Samsung en Huawei inmiddels zo ingeburgerd zijn, kun je het ze bijna niet kwalijk nemen dat ze proberen om de maximumprijzen voor smartphones op te krikken. Bovendien werkt de strategie blijkbaar, want er komen steeds meer echte high-end telefoons (van rond de 1500 euro) bij.

6. Inflatie

Tot slot speelt natuurlijk ook de inflatie mee. In de inleiding van dit artikel haalden we de OnePlus 5 aan. Deze kwam in 2017 uit voor 499 euro, wat tegenwoordig gelijkstaat aan ruim 534 euro. Om telefoonprijzen echt goed met elkaar te vergelijken, zou je daarom altijd moeten corrigeren voor inflatie.

