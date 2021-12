Waarom telefoonmerken als Xiaomi en Oppo auto’s gaan maken

Auto’s worden steeds slimmer en worden gekscherend weleens ‘computers op wielen’ genoemd. Die uitspraak wordt misschien wel werkelijkheid, want steeds meer techbedrijven betreden de auto-industrie. Dit is waarom smartphonemerken auto’s gaan maken.

Waarom maken telefoonmerken auto’s?

De toekomst van auto’s ligt bij elektrisch rijden. Om van benzinepomp naar laadpaal te gaan investeert de industrie vele miljarden. Ook telefoonbedrijven als Xiaomi, Samsung en Oppo doen een duit in het zakje, al lijkt dit op het eerste gezicht een vreemde combinatie. Wat weet een telefoonmaker immers van auto’s?

Hierbij een overzicht van telefoonmerken die de komende jaren (ook) auto’s gaan maken, en waarom ze dit doen. Omdat we een Android-website zijn, laten we de mysterieuze Apple Car buiten beschouwing.

Xiaomi

Xiaomi start in de eerste helft van 2024 met het leveren van elektrische auto’s. Dat maakte de ceo van het bedrijf afgelopen oktober bekend tijdens een presentatie voor investeerders. Het is de bedoeling dat het bedrijf zo’n 300.000 wagens per jaar gaat produceren.

Heel veel details zijn er nog niet, maar het lijkt erop dat het bedrijf niet alleen thuismarkt China wil bestormen. Volgens door Reuters opgepikte geruchten gaat Xiaomi zijn elektrische wagen namelijk internationaal verkopen. Door vroeg buiten de eigen landsgrenzen te gaan, wil het bedrijf volgens het persbureau meeliften op de wereldwijd groeiende markt voor elektrisch aangedreven auto’s.

Conceptafbeelding van de ‘Xiaomi Mi Car’.

Waarom Xiaomi de markt gaat betreden? Omdat het bedrijf zichzelf niet ziet als telefoonfabrikant, maar als verkoper van ‘slimme’ apparaten. Xiaomi verkoopt bijvoorbeeld al langer elektrische steps en allerlei huishoudelijke spullen.

“Elektrische wagens zijn een belangrijk onderdeel van slim leven en de markt gaat de komende tien jaar hard groeien”, zei Xiaomi-topman Lei Jun afgelopen maart. “Het is voor ons niet meer dan normaal om deze markt te betreden.”

Huawei

Huawei ligt sinds 2019 overhoop met de Amerikaanse regering en mag daardoor niet met bedrijven als Google samenwerken. Dat is vervelend voor de firma, want hierdoor worden Huawei-smartphones zonder Google-apps geleverd. Uiteraard zorgt dit voor flink minder interesse en moet het bedrijf op zoek naar andere inkomstenbronnen.

De volgende logische stap is dan om auto’s te maken, toch? Er gingen lange tijd geruchten dat ook Huawei de automotive-industrie zou betreden, maar de zaak steekt net iets anders in elkaar. Het Chinese bedrijf gaat namelijk niet zelf wagens produceren, maar wel samenwerken met de industrie.

Huawei maakt bijvoorbeeld software voor (elektrische) auto’s. HarmonyOS, zoals het platform heet, is een compleet besturingssysteem voor onderweg. Het systeem zit volledig in de wagen geïntegreerd en kan bijvoorbeeld de bestuurder een seintje geven wanneer iemand in de dode hoek zit.

De eerste auto met Huawei’s HarmonyOS aan boord is de Aito M5. Deze elektrische wagen is vanaf begin volgend jaar in China verkrijgbaar en kost omgerekend ongeveer 35,000 euro. Een geinige toevoeging is dat je de auto kunt ontgrendelen met een smartwatch van Huawei.

Oppo

Ook Oppo gaat auto’s maken. Als alles volgens planning verloopt kan de eerste Oppo EV in 2024 de weg op. Volgens website 91Mobiles, dat claimt op de hoogte te zijn van de plannen, zijn de wegens in eerste instantie in India verkrijgbaar.

Of het van oorsprong Chinese bedrijf later ook in andere auto’s gaat verkopen, is nog onduidelijk. Verdere details laten ook nog op zich wachten. We weten bijvoorbeeld nog niet of Oppo de elektrische wagen zelf gaat bouwen, of dit klusje aan andere bedrijven overlaat.

Oppo valt onder moederbedrijf BBK. Ook telefoonfabrikanten als OnePlus, Realme en Vivo zijn onderdeel van deze groep. 91Mobiles schrijft dat BBK al langer overweegt om de automobielindustrie te betreden en de randvoorwaarden nu goed genoeg vindt om de overstap te wagen.

Onder meer de stijgende brandstofprijzen doen een duit in het zakje. Benzine en diesel kost steeds meer, waardoor de industrie nog meer haast achter de ontwikkeling van elektrische voertuigen zet. Daarbij ziet BBK in auto’s een interessante volgende productgroep om ‘slimmer’ te maken, helemaal nu andere markten (zoals de smartphonetak) steeds meer verzadigd raken. Hierdoor komen de marges onder druk te staan.

Samsung

Als het op auto’s aankomt, kunnen we Samsung het best met Huawei vergelijken. Het van oorsprong Zuid-Koreaanse bedrijf ‘zit’ namelijk wel in de auto-industrie, maar maakt geen eigen wagens. In plaats daarvan produceert Samsung allerlei onderdelen voor (slimme) auto’s, waaronder processors en chips.

De onlangs onthulde Exynos Auto T5123-chip kan bijvoorbeeld met 5G overweg. Daardoor kunnen inzittenden van een auto een Netflix-film streamen of onderweg videobellen. Voor zover bekend heeft Samsung geen plannen om zelf auto’s te produceren.

