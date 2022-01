Waarom je zo snel mogelijk updates moet installeren

Updates kosten tijd en moeite, maar toch moet je ze zo snel mogelijk installeren. Dit is waarom.

Updates zijn vervelend. Niemand heeft zin om hun smartphone opnieuw op te starten, want in die tijd kun je tientallen berichten versturen, een YouTube-video kijken of honderd video’s op TikTok wegswipen. Toch is het belangrijk om updates zo snel mogelijk te installeren.

Dat heeft allemaal te maken met kwetsbaarheden. Je telefoon is een bijzonder complexe machine, vol met verschillende lagen aan hard- en software. Deze hard- en software zijn niet perfect, want er zijn kwetsbaarheden te vinden waar misbruik van wordt gemaakt.

Inbrekers in je smartphone

Zie je smartphone als een huis. Dit huis is stevig gemaakt en je leeft fijn, maar je weet mogelijk niet dat een raampje in de juiste omstandigheden met het juiste gereedschap makkelijk opengemaakt kan worden. Ook al zat deze voor jouw gevoel op slot. Vervolgens kan een dief binnendringen en je spullen stelen.

Dat kan ook met je smartphone gebeuren. Een kwetsbaarheid waar niemand zich van bewust was, kan worden misbruikt. Iemand kan daardoor in je smartphone binnendringen en van alles stelen.

Met updates worden deze kwetsbaarheden meestal gerepareerd voordat er misbruik van is gemaakt. Zover bekend natuurlijk. Maar dan is het wel noodzaak om de updates tijdig te installeren.

Er zijn ook kwetsbaarheden waar al actief misbruik van wordt gemaakt. Daarvan is bekend dat kwaadwillenden die gebruiken om binnen te dringen en dingen te stelen. Het zijn vlotte updates die hier een stokje voor kunnen steken.

En dan hebben we het nog eens over alle andere gevaren waar je smartphone aan wordt blootgesteld. Denk aan alle kwaadaardige apps in de Play Store, websites met kwaadaardige code of phishingpogingen. Via updates van je smartphone en de diensten op je smartphone ben je altijd beter beschermd.

Wat moet iemand in mijn smartphone?

Mogelijk denk je nu: iemand in mijn huis wil ik inderdaad niet, maar wat kan het kwaad als iemand in mijn smartphone zit? Een hele hoop. Denk maar eens na wat je allemaal op je smartphone doet. Wil je een vreemdeling zomaar toegang geven tot al je e-mails? Al je WhatsApp-gesprekken? Diegene laten meeluisteren met al je telefoontjes? Nee toch?

Het kan ook mogelijk zijn dat hackers je telefoon gijzelen, zodat je niets meer kunt doen totdat je betaalt. Ze kunnen de wachtwoorden zien die je typt, en zo je accounts overnemen. Ze zien de 2FA-codes die je naar je smartphone laat sturen. Op je smartphone is tevens genoeg informatie te vinden om identiteitsfraude te plegen.

Vergeet je slimme apparaten niet

We halen daarnaast steeds meer slimme apparaten in huis, maar die worden nog soms vergeten als het gaat om updates. Niet handig, want een slim apparaat met verouderde updates vormt een kwetsbaar punt in je thuisnetwerk. Via zo’n kwetsbaar apparaat kunnen hackers makkelijker inbreken in de andere apparaten van je huis. En dan hebben we het nog niet eens over al die camera’s en microfoons die je tegenwoordig binnenhaalt, waardoor hackers mee kunnen kijken of mee kunnen luisteren.

Check daarom altijd of automatische updates aan staan bij je slimme apparaten. Als dat niet mogelijk is, controleer dan regelmatig handmatig of er nieuwe updates beschikbaar zijn.

Kunnen updates ook niet voor problemen zorgen?

Helaas komt het wel eens voor dat updates voor problemen zorgen. Dan probeert een update iets te fixen, maar maakt het per ongeluk iets anders weer stuk. Alsof een raam zo goed wordt beveiligd, dat de deur niet meer open kan. Dat is voor sommige mensen juist een reden om te wachten met updaten.

Het komt echter maar heel weinig voor dat updates voor grote problemen zorgen. Als je toch huiverig bent, dan wacht je een paar dagen. Je hoeft echt niet het moment dat je de melding krijgt dat een update beschikbaar is alles te laten vallen om ‘m te installeren, maar het weken tot maanden uitstellen is gewoonweg niet handig. De problemen die je kunt ondervinden door slechte beveiliging zijn groter dan de problemen na een slechte update.

Meer tips voor je beveiliging

Android Planet helpt je met tips rond privacy en veiligheid. We leggen bijvoorbeeld uit of je Android-smartphone een virusscanner nodig heeft, controleert of je accountgegevens zijn gestolen en waar je op moet letten bij het verbinden met een openbaar wifi-netwerk.