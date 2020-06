Een prachtige foto van een natuurgebied laat Android-smartphones crashen. Dit is waarom je deze wallpaper moet ontwijken.

Pas op: wallpaper crasht smartphones

Het lijkt zo’n mooi beeld: een meer met een klein eilandje erin, met erachter door de opkomende zon gekuste bergen. Deze foto zou perfect zijn als een achtergrond op je telefoon. Toch kun je dat beter niet doen, want het instellen van de wallpaper laat je smartphone mogelijk crashen waarna opstarten niet meer mogelijk is.

Met name Samsung-smartphones zijn kwetsbaar, maar ook andere toestellen kunnen problemen ondervinden. Hoe dat komt? Gek genoeg is het probleem dat de afbeelding te mooi is. De kleuren die worden gebruikt zijn teveel voor Android, waardoor het hele besturingssysteem ermee ophoudt.

We kunnen niet aanraden om het zelf te proberen. Check in plaats daarvan deze video van 9to5Google eens om te zien wat er gebeurt na het instellen van de wallpaper.

Android 11

Niet alle smartphones zijn de klos door de wallpaper. Android Authority stelt de afbeelding getest te hebben op een Huawei Mate 20 Pro en er gebeurde niets raars. Ook OnePlus-toestellen zijn mogelijk beschermd van de bug. Toestellen die al draaien op een bètaversie van Android 11 hebben ook geen last van het probleem.

Heb je de achtergrond toch ingesteld? Dan kun je jouw smartphone weer repareren door het toestel compleet te resetten, of via safe mode het bestand van je apparaat te verwijderen.

Veilige wallpaper

Zoek je een veilige achtergrond? De kans is heel klein dat een afbeelding je Android-smartphone laat crashen. Deze wallpaper is bijzonder door het kleurgebruik in een specifiek kleurenprofiel. Maar wil je geen risico lopen, dan kun je bijvoorbeeld je eigen foto’s gebruiken als achtergrond. Of download de speciale Achtergronden-app van Google. Of check de nieuwste kleurrijke Google Pixel 4a-wallpapers. Lees ook meer over het personaliseren van je vergrendelscherm.