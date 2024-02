Nothing Phone (2a) wallpapers gelekt: download ze hier

Nothing liet deze week weten dat de Phone (2a) eraan komt. Dit wordt een betaalbare versie van de Phone (2) met vereenvoudigde specificaties. Nu de wallpapers zijn gelekt, lijkt de smartphone binnenkort te lanceren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Download de Nothing Phone (2a) wallpapers

Nothing is een relatief nieuw merk, maar heeft al aardig wat van zich laten zien. Met de bijzondere ontwerpen van smartphones en draadloze oordopjes is duidelijk dat het bedrijf erbij wil horen.

De Nothing Phone (2) is onder Android-fans al snel een lieveling geworden en dus wordt er ook met spanning uitgekeken naar de Phone (2a). Er doken eerder foto’s en renders op van de nieuwe smartphone. Geruchten over de specificaties en de prijs doen ook al langer de ronde.

Dankzij de betrouwbare insider Steve Hemmerstofer hebben we nu ook een eerste blik op de wallpapers. Het zijn er zeven in totaal, met verschillende kleuren en geometrische ontwerpen. Of de kleuren een indicatie geven van de opties voor de Phone (2a), is nog even gissen. De achtergronden zijn via de Google Drive-map van Android Authority downloaden.

De Nothing Phone (2a)

De Nothing Phone (2a) wordt de nieuwste smartphone van het merk. Qua design lijkt de smartphone meer op de Nothing Phone (1), als we de afbeeldingen die gelekt zijn mogen geloven. Nothing zegt met de (2a) een toestel te willen bieden voor Android-liefhebbers die vooral het design waarderen en minder geven om de beste specificaties.

Volgens geruchten draait de Nothing Phone (2a) op een Dimensity 7020-chipset: niet de snelste of meest efficiënte, maar goed genoeg voor dagelijks gebruik. Met 6,7 inch is het een ruime telefoon die zich goed leent voor het lezen van artikelen of het kijken van video’s.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens een eerder lek verschijnt de Nothing Phone (2a) in twee versies: een die 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte bevat, en eentje met 12GB en 256GB. Redelijk hetzelfde als wat je bij eerdere smartphones aan keuzes kreeg.

Waar verder nog geruchten over rondgaan, is welke adviesprijs de Nothing Phone (2a) krijgt. Volgens een lek zou de smartphone 400 euro gaan kosten, wat een verrassend lage prijs is. Het is natuurlijk afwachten hoe de smartphone draait, maar wellicht dat we deze straks tussen onze koopgids met beste midrange smartphones terugzien.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees meer over Nothing: