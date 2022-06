Klassieke horloges gaan soms een leven lang mee, maar geldt dit ook voor ‘slimme’ klokjes? Over de vraag wanneer een smartwatch eigenlijk oud is lees je alles in dit artikel.

Is mijn smartwatch te oud?

Een smartwatch en ‘normaal’ horloge laten beiden de tijd zien, maar daar houden de gelijkenissen wel op. Smartwatches zitten propvol sensoren en onderdelen die in principe hetzelfde kunnen doen als je smartphone. Doorsnee horloges hebben minder poespas aan boord, maar gaan daardoor wel langer mee.

Sommige mensen krijgen op een jonge leeftijd een horloge van hun ouders cadeau en kunnen hier hun hele leven van genieten. Met een slim horloge gaat dat nooit lukken. Maar, hoe lang kun je er eigenlijk wel mee doen? Met andere woorden: wanneer is een smartwatch (te) oud?

Een vermoeide accu

Het antwoord op deze vraag heeft twee kanten. Aan de ene kant heb je met de houdbaarheid van de onderdelen in het horloge te maken. Met name de accu is belangrijk.

Het gros van alle smartwatches heeft (net als smartphones) een lithium-ion-accu. Iedere keer dat je deze accu van stroom voorziet, krimpt de totale capaciteit. Op een gegeven moment wordt de totale accucapaciteit zo karig dat je het horloge de hele tijd moet opladen omdat ‘ie anders uitvalt.

Het verschilt per smartwatchmerk wanneer dit het geval is. Bij sommige smartwatches merk je na een jaar dragen al duidelijk verschil, terwijl andere slimme horloges het met gemak drie jaar volhouden.

Gaat de accu van je smartwatch ineens hard achteruit? Dan kun je ‘m laten vervangen, of voor een nieuw exemplaar gaan. Over reparatie gesproken: in veel gevallen is het (buiten garantie) vervangen van een smartwatch-accu nog best prijzig, als het überhaupt al mogelijk is. Veel mensen kiezen daarom eieren voor hun geld en schaffen een nieuw klokje aan.

Een goed slot op je smartwatch

Voor zover de hardware van een slim horloge. Minstens zo belangrijk is de software. In tegenstelling tot traditionele horloges draait een smartwatch immers op een besturingssysteem. Daar kleven allerlei voordelen aan, maar ook nadelen. Denk bijvoorbeeld aan het (soms ronduit) lakse updatebeleid van fabrikanten.

Vooral belangrijk is of de beveiliging van je smartwatch nog up-to-date is. Draait het horloge op een recente beveiligingspatch? Dan is er niets aan de hand. Wanneer de beveiliging al maanden (of zelfs jaren) niet is bijgewerkt, dan is het waarschijnlijk tijd voor een alternatief.

Een smartwatch die op oude software draait loopt namelijk meer risico. De naam zegt het eigenlijk al, maar beveiligingsupdates zijn cruciaal voor de veiligheid van een slim horloge. Ze dichten ontdekte kwetsbaarheden in de software en sluiten daarmee de deur voor kwaadwillenden. Je bent nooit helemaal veilig voor hackers, maar je loopt met een up-to-date smartwatch in ieder geval een stuk minder risico.

Hoe veilig is jouw klokje?

Wil je weten op welke veiligheidsupdate jouw klokje draait? De specifieke aanwijzingen kunnen per merk (en model) verschillen, maar je moet in ieder geval naar de instellingen. Hier tik je op ‘Systeem’ (of iets dat erop lijkt) om vervolgens naar ‘Over’ te gaan. Als het goed is, zie je in dit venster op welke beveiligingspatch het horloge draait.

Helaas heeft niet iedere smartwatchfabrikant zijn updatebeleid goed op orde. Sommige partijen brengen sporadisch updates uit, terwijl andere makers hier meer vaart achter zetten. Samsung belooft de Galaxy Watch 4 (Classic) bijvoorbeeld vier jaar te ondersteunen met updates. Andere fabrikanten, zoals Huawei met haar Watch GT 3, zijn wat onduidelijker over het updatebeleid.

Conclusie: Wanneer is een smartwatch te oud?

Een smartwatch is oud op het moment dat de hardware (lees: accu) het begeeft, of wanneer de software blijft steken. De batterij is soms vervangbaar, maar meestal staan hier behoorlijke kosten tegenover. Een groter probleem is het uitblijven van (beveiligings)updates, want hier gaat de horlogefabrikant over.

Op het moment dat je smartwatch al een poos niet is bijgewerkt, is het veiliger om een nieuwer model aan te schaffen. Op het gebied van smartwatch-updates heeft vooral Samsung een goede reputatie.

Het bedrijf werkt hiervoor innig samen met Google, dat naar verwachting binnenkort ook een smartwatch uitbrengt: de Pixel Watch. Als het telefoonupdates aankomt heeft Google een goede naam, dus hopelijk gaat dit ook voor de slimme horloges gelden.

Het Android Planet-maandthema van juni is smartwatches (en wearables in het algemeen). We zetten bijvoorbeeld de beste smartwatches van tussen de 150 en 250 euro op een rij, maar duiken ook in de wereld van wearables voor je trouwe viervoeter en andere huisdieren.