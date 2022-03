Warcraft komt dit jaar naar Android: en deze 5 gamereeksen ook

Warcraft wordt dit jaar nog uitgebracht voor smartphones. We zetten enkele games op een rij waarvan je mogelijk nog niet wist dat ze in 2022 ook naar Android komen.

Warcraft op Android en meer games in 2022

Nog dit jaar zal er een smartphonegame verschijnen van Warcraft. Wat voor game dit precies wordt is nog niet duidelijk, maar er zijn genoeg opties. Warcraft heeft een hoop fans die zich onder andere verzamelen in het spel World of Warcraft, maar vroeger was de naam verbonden met strategiegames en met Hearthstone is er zelfs een populair kaartspel in dit universum te spelen.

In 2022 komen er nog meer bekende gamereeksen voor het eerst naar smartphones. We zetten deze voor je op een rij.

1. Diablo Immortal

Naast Warcraft brengt game-uitgever Activision-Blizzard dit jaar ook Diablo naar smartphones, onder de naam Diablo Immortal. Diablo is een zeer populaire reeks actierollenspellen, waarin jij je een weg baant door talloze helse vijanden en constant nieuwe uitrusting vindt om sterker te worden en verder te kunnen.

Diablo Immortal vertelt een verhaal tussen Diablo II en Diablo III in en de gameplay komt liefhebbers van de reeks direct bekend voor. De game staat al in de Play Store, zodat je jezelf alvast kunt registeren om als één van de eersten te kunnen spelen.

Diablo Immortal Blizzard Entertainment, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

2. Just Cause: Mobile

De Just Cause-games staan bekend om de heerlijk over-the-top actie vol explosies, helikopters en zwaartekracht teisterende stunts. Alleen of samen met drie andere spelers schiet je alles en iedereen kapot. Of je neemt het juist tegen elkaar op.

Hoewel je bij de normale Just Cause-games van achter het personage kijkt, doe je dat bij Just Cause: Mobile van bovenaf. Just Cause: Mobile zou eerst in 2021 al uitkomen, maar werd door de coronacrisis uitgesteld. Hopelijk doet die extra tijd de game goed.

3. Battlefield Mobile

Nadat shooterreeks Call of Duty een succesvolle overstap naar smartphones heeft gemaakt met het uitstekende Call of Duty: Mobile, is het dit jaar tijd voor Battlefield. Battlefield onderscheidt zich van Call of Duty door de focus op een grotere schaal, met voertuigen en vernietigbare omgevingen.

Of Battlefield Mobile net zo’n groot succes wordt als Call of Duty Mobile is nog maar de vraag. Zo’n grote schaal is toch lastiger op het kleine schermpje van een smartphone. Ook deze game is al in de Play Store te vinden, omdat er druk wordt getest.

Battlefield™ ELECTRONIC ARTS Gratis via Google Play via Google Play

4. Valorent Mobile

Ook de populaire shooter Valorent vindt zijn weg naar je smartphone dit jaar. De game heeft op pc 14 miljoen spelers per maand, dus moet op Android ook wel wat spelers kunnen trekken.

In de game strijd je in teams tegen elkaar met personages die elk unieke krachten hebben. Fijn aan het spel is dat je als individu veel kunt betekenen, maar ook teamwerk belangrijk is. Valorant komt van de studio die ook League of Legends heeft gemaakt.

5. Apex Legends

Valorent heeft veel weg van Apex Legends (dus niet alleen in de stijl van de art), die ook zijn weg vindt naar smartphones. Apex Legends is in de basis een battle royale game, vergelijkbaar met PUBG en Fortnite.

In teams kiest iedereen personages die elkaar goed aanvullen door hun unieke krachten. Samen probeer je op een steeds kleiner wordende kaart te overleven. Er worden regelmatig nieuwe personages toegevoegd, waardoor de hele dynamiek vaan de game verandert.

Apex Legends Mobile ELECTRONIC ARTS Gratis via Google Play via Google Play

Meer games

