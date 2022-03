Warner voegt HBO Max en Discovery Plus samen, prijsverhoging op komst?

Warner Bros. gaat HBO Max en Discovery Plus in de toekomst samenvoegen in één app. Daardoor krijg je meer content om uit te kiezen, maar mogelijk gaat ook de prijs omhoog.

HBO Max en Discovery Plus worden één

HBO Max is pas een week in Nederland beschikbaar, maar nu al kondigt moederbedrijf Warner Bros. een grote verandering aan. De streamingdienst wordt in de toekomst namelijk samengevoegd met Discovery Plus. Dat is een kleinere speler op de markt, die vanaf april onderdeel deel wordt van Warner.

Veel mensen dachten dat HBO Max en Discovery Plus los van elkaar bleven bestaan en er alleen een voordelige bundel zou komen. In eerste instantie is dat ook het geval, maar Discovery-topman Gunnar Wiedenfels zegt volgens Variety dat beide diensten op termijn zullen versmelten. Wanneer precies is nog niet duidelijk.

Discovery Plus is één van de kleinere streamingdiensten

Het is momenteel lastig in te schatten of dat goed of slechts nieuws is. Je krijgt met je HBO Max-abonnement dan weliswaar meer content om uit te kiezen, maar mogelijk gaat ook de prijs omhoog. Dat is overigens pure speculatie. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat Warner ons de series en films van Discovery cadeau gaat geven. Je zou dan extra betalen voor content waar je misschien niet op zit te wachten.

Voordelig instappen

Voor Discovery Plus betaal je momenteel 3,99 euro per maand, terwijl het goedkoopste abonnement van HBO Max 5,99 euro kost. Tot en met 31 maart profiteer je op de website van HBO Max overigens van een aantrekkelijke introductieaanbieding. Je krijgt levenslang 50 procent korting op de prijs, zolang je maar niet opzegt.

Dat is een slim trucje van HBO om te voorkomen dat mensen voortdurend hun abonnement stopzetten en een paar maanden later weer lid worden. Als je dat bij HBO Max doet, ben je die 50 procent korting dus kwijt.

