De aankomende OnePlus 8T kan snelladen met maximaal 65 Watt en krijgt een 4500 mAh-accu, zo heeft OnePlus bekendgemaakt. De techniek heet officieel Warp Charge 65 en is de opvolger van de 30T-technologie.

Warp Charge 65 officieel: sneller laden dan ooit

Via een forumpost van de bekende fabrikant is de nieuwe Warp Charge 65-technologie officieel gepresenteerd. Ook noemde het bedrijf gelijk dat de aankomende OnePlus 8T het eerste toestel is die dat gebruikt. Opladen gaat daardoor dus met maximaal 65 Watt. Daarnaast bevestigde het bedrijf de accucapaciteit van het aankomende toestel: 4500mAh.



Leg je het toestel 15 minuten aan de lader, dan is de accu voor 58 procent vol. Helemaal opladen doe je in 39 minuten. Zulke oplaadsnelheden zijn nieuw voor OnePlus, maar fabrikanten als Oppo en Xiaomi gebruiken dat al wel in sommige toestellen. Huidige toestellen zoals de OnePlus 8 laden nog op met maximaal 30 Watt.

Twee accu’s aan boord

Ook de 8T krijgt daarvoor twee losse accu’s aan boord, waardoor dat laden zo snel gaat. Daarbij noemt de fabrikant expliciet dat de accu’s zelf, en dus ook de smartphone, niet warm zal worden. Alle techniek is namelijk in de oplader verwerkt, net zoals bij de huidige laders van de fabrikant. Tevens bevat het toestel een nieuw systeem om warmte af te voeren.

Heb je de speciale OnePlus-oplader niet bij de hand, maar wil je het toestel wel snel opladen? De OnePlus 8T heeft ook ondersteuning voor de 45W PD-standaard. Daardoor kun je de smartphone ook bedraad opladen met verschillende andere laders. In de forumpost wordt niks genoemd over draadloos opladen. Die functie is vooralsnog alleen bij de OnePlus 8 Pro aanwezig, die eerder dit jaar werd gepresenteerd.

Meer over de OnePlus 8T

Inmiddels is er al veel bekend over het aankomende vlaggenschip. De onthulling vindt plaats op 14 oktober. Afgelopen week liet OnePlus al weten dat het scherm een 120Hz-verversfrequentie krijgt. Daardoor voelt alles een stuk soepeler aan en scroll je vloeiender door je Facebook-tijdlijn. Benieuwd naar het design? Check dan de gelekte renders, waarop het toestel te zien is vanuit elke hoek. Lees tot slot ook ons artikel met alle OnePlus 8T-geruchten op een rij.

