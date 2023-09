Wat is een algoritme en welke rol heeft het op mijn smartphone?

Veel van wat je ziet, hoort en doet op je smartphone wordt geregeld via algoritmes, maar wat is een algoritme eigenlijk?

Wat is een algoritme?

Een algoritme is een set aan instructies voor hoe een computer zelfstandig met data om moet gaan. Zo’n algoritme kan heel simpel in elkaar zitten, zoals geldbedragen die automatisch van klein naar groot worden geordend. Maar het kan ook heel ingewikkeld, zoals welke zoekresultaten je krijgt als je iets zoekt op Google.

Algoritmes bestaan uit formules waar een hoop ingewikkelde wiskunde aan te pas komt. In een goed algoritme zit daarom veel werk. Bedrijven houden hun algoritme vaak geheim, omdat ze niet willen dat anderen ermee vandoor gaan. Ook willen ze niet laten zien welke beslissingen ze maken door het gebruik van deze technologie.

Algoritmes worden overal ingezet. Zelfs bij de supermarkt, om te bepalen welke producten er in de aanbieding moeten. Of bij de Belastingdienst, om mogelijke fraude op te sporen. De toeslagenaffaire is een voorbeeld van hoe dat ook mis kan gaan.

Voorbeelden op je smartphone

Op je smartphone wordt een groot gedeelte van wat je tegenkomt geregeld via algoritmes. Zeker als het gaat om personalisatie.

Spotify gebruikt een algoritme om te bepalen wat voor nieuwe muziek jij waarschijnlijk leuk vindt. Ook als je op shuffle drukt wordt deze technologie inzet. Gebruikers klaagden namelijk dat de willekeurige shuffle niet willekeurig genoeg was, dus moest Spotify formules inzetten om de illusie van willekeurigheid te geven.

Tinder en andere dating-apps gebruiken algoritmes om je de juiste matches voor te schotelen. Instagram, Facebook, TikTok en andere sociale media bepalen op deze manier welke berichten jij te zien krijgt als je de app opent.

Netflix bepaalt via algoritmes hoe jouw complete app eruit ziet. Van de series en films die je krijgt aanbevolen tot de plaatjes die worden gebruikt om die series en films te presenteren.

Waarom werkt TikTok zo goed?

TikTok is een goed voorbeeld van een app met een ijzersterk algoritme. Je gebruikt de app een kwartiertje en TikTok weet precies welke onderwerpen jij leuk vindt. De applicatie ziet hoe lang jij naar video’s kijkt, hoe snel je ze wegswipet en of je er interactie mee hebt. Vanuit die informatie wordt bepaald welke andere video’s je te zien krijgt.

TikTok werkt zo goed dat elke gebruiker door video’s te kijken een hele eigen versie van de app krijgt. Een goed algoritme zorgt ervoor dat de gebruiker de meest prettige ervaring mogelijk krijgt. Maar algoritmes kunnen gebruikers ook een andere kant op sturen en daarom komt de Europese Unie in actie.

Waarom wil de EU minder algoritmes?

De EU is de strijd aangegaan met algoritmes in haar Digital Services Act. Zo moet onder andere TikTok de optie krijgen om de app zonder algoritme te gebruiken en gaat ook Instagram weer een chronologische tijdlijn tonen.

Omdat de formules achter deze algoritmes geheim worden gehouden, is het niet duidelijk hoe apps hun gebruikers via algoritmes manipuleren. In theorie kan een applicatie als TikTok onzichtbaar macht uitoefenen op zijn gebruikers, door ze op subtiele wijze een richting op te sturen.

Op YouTube is dit ook een bekend probleem, omdat gebruikers automatisch steeds extremere video’s over een onderwerp krijgen aangeraden om ze aan het kijken te houden.

Hoe zet ik algoritmes uit?

Door de Digital Services Act moeten alle grote techbedrijven de mogelijkheid bieden om in hun apps het algoritme uit te schakelen. Duik dus eens in de instellingen om naar die optie te zoeken. Het kan zijn dat de mogelijkheid nog moet worden toegevoegd.

