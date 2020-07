Als je denkt aan fitnesstrackers, dan denk je al snel aan Fitbit. Dit moet je weten over dit bedrijf en zijn producten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fitbit: wie, wat, waar

Fitbit staat steevast bovenaan in de lijstjes met de meest populaire fitnesstrackers. Hoe dat zo is gekomen? Fitbit is in 2007 opgericht door James Park en Eric Friedman. Voor 2007 heette het bedrijf nog Healthy Metrics Research, maar de focus ligt altijd op het meten van je activiteiten en gezondheid. Dat gebeurde eerst met simpele fitnesstrackers. Pas in 2014 kwam de Fitbit-app om de hoek kijken en later werden ook smartwatches geïntroduceerd.

Het bedrijf krijgt op de markt een hoop concurrentie van onder andere Samsung, Huawei, Garmin, Polar en Xiaomi. Fitbit weet echter door telkens nieuwe versies van zijn populaire producten uit te brengen, met meer functies en een beter design, een vaste plek bovenaan de ladder te reserveren.

De apparaten van Fitbit

Fitbit staat voornamelijk bekend om zijn fitnesstrackers, zoals de Charge en Inspire. In onze Fitbit Charge 4 review kun je lezen waarom deze wearable op het moment van schrijven de beste fitnesstracker op de markt is.

Sinds 2017 probeert het bedrijf ook met betaalbare smartwatches de markt te veroveren. Met het design van deze betaalbare horloges wil Fitbit duidelijk de concurrentie aangaan met de Apple Watch, maar qua mogelijkheden zijn de wearables beperkt. Er is enkel een reeks apps uit de winkel van Fitbit te gebruiken.

Naast producten aan de arm biedt Fitbit ook een weegschaal aan om niet enkel het gewicht, maar ook de verhouding botten, spieren en vocht te berekenen.

Fitbit heeft verschillende apparaten gemaakt die inmiddels van de markt zijn verdwenen. Zoals een hele categorie aan trackers die je aan een riem of broekzak kunt bevestigen om je beweging bij te houden. Dat begon met de Fit, maar later ook de Ultra en Zip. Inmiddels kun je gewoon het bandje van een fitnesstracker verwijderen en het blokje dat overblijft aan je broekzak hangen via een accessoire.

Wat meet Fitbit?

De focus van deze wearables ligt op het meten van je sportactiviteiten, namelijk hoeveel stappen je hebt gezet, hoe hoog je hartslag is en hoeveel trappen je hebt beklommen. Op de kleine schermpjes van de tracker of de grotere schermen van de smartwatches wordt dan getoond hoe ver je nog moet gaan om je doel te bereiken. Daarvoor gebruikt het bedrijf ijzersterke algoritmes.

Ook slaapmeting is een belangrijk onderdeel van Fitbit. Aangezien de trackers vrij klein zijn en de accu vaak lang mee gaat, kunnen ze prima ‘s nachts gedragen worden. Dan wordt er automatisch bijgehouden in welke fasen je hebt geslapen. Voor mensen met een baarmoeder is de maandelijkse cyclus zelfs bij te houden.

Inmiddels legt Fitbit steeds meer de nadruk op extra functies die weinig met sporten te maken hebben, zoals het lezen van berichten, besturen van muziek en betalen via Fitbit Pay. Dat kan niet enkel met de smartwatches van het bedrijf, maar ook de nieuwste versies van de fitnesstrackers.

De Fitbit-app

Alles wordt bijgehouden in de gratis Fitbit-app, die fijn werkt en overzichtelijk is. Daar vind je alle cijfers en grafieken voor hoeveel kilometers je hebt gelopen, hoeveel calorieën je hebt verbrand en hoeveel verdiepingen je hebt geklommen. Draag je de tracker tijdens het slapen, dan zie je ook een grafiek van je nacht en krijg je zelfs een score voor hoe goed je hebt geslapen. Ook wordt je gewicht bijgehouden als je een Fitbit-weegschaal gebruikt.

Daarnaast kun je zelf dingen invullen, zoals wat je eet en drinkt. Zo kun je een compleet plaatje krijgen van hoeveel calorieën je op een dag tot je neemt en verbrandt.

Een belangrijk onderdeel van de app is de Community-tab. Daar kun je jezelf vergelijken met je vrienden. Ook is het mogelijk om lid te worden van groepen met bijvoorbeeld recepten voor gezond eten en tips voor een betere nachtrust.

→ Download Fitbit in de Play Store (gratis)

Het nut van Fitbit-wearables

De focus van Fitbit is om zijn gebruikers te helpen gezonder te leven. De consument moet het idee krijgen dat dat ze door het dragen van zo’n tracker al gezonder zijn. Verschillende zorgverzekeraars geven zelfs korting op een Fitbit, of laten klanten een Fitbit terugverdienen.

Maar is een Fitbit echt zo goed voor je gezondheid? Daar zijn verschillende onderzoeken naar gedaan. Uit een onderzoek gepubliceerd in de American Journal of Medicine in 2019, waarbij data van zes eerdere onderzoeken zijn gecombineerd, blijkt dat een fitnesstracker gebruiken niet direct leidt tot gezondheidsvoordelen zoals een lagere bloeddruk of lager cholesterol. Het motiveert mensen wel om meer te sporten, maar meestal niet genoeg om een significant verschil in de gezondheid te bewerkstelligen. Dat gebeurt pas als je daadwerkelijk minstens een kwartier tot twintig minuten per dag sport.

Daarnaast zijn de doelen die Fitbit je voorschotelt niet altijd de gezonde keuze. Bijvoorbeeld als je niet luistert naar je lichaam dat zegt dat je moet stoppen, maar je puur focust op dat doel. Tevens kan een doel niet halen voelen alsof je faalt, terwijl je wel goed hebt gesport.

Fitbit en controverse

Fitbit weet een hele hoop persoonlijke informatie van zijn gebruikers, dus privacy is zeer belangrijk. Fitbit is zelf vrij duidelijk over zijn privacyrichtlijnen, maar in 2019 liet Google weten het bedrijf over te nemen. Aan verschillende kanten gingen er alarmbellen rinkelen, zowel bij gebruikers van Fitbit-producten als bij toezichthouders. Want wat gaat Google met al die data doen? En willen Fitbit-gebruikers wel met Google delen hoeveel ze slapen, bewegen, wegen en wanneer ze menstrueren?

Google heeft echter al meerdere keren bevestigd dat het deze data niet gaat gebruiken, ook niet voor het afstellen van persoonlijke advertenties. Maar dat zegt niets over de toekomst. En er zijn genoeg mensen die het liefst helemaal niets met Google te maken willen hebben.

Daarnaast heeft Fitbit in het verleden wat foutjes gemaakt als het gaat om privacy. Zo was in 2011 de data die mensen handmatig invulden standaard publiekelijk beschikbaar. Ook informatie over het seksleven van sommige gebruikers. Tevens is de data van Fitbit in het verleden gebruikt in rechtszaken.

Data en hoe Fitbit er mee omgaat is één van de belangrijkste vraagstukken voor het bedrijf. Dat zal bepalen of Fitbit in de toekomst aan de top blijft.

Gezonder worden met technologie

Je kunt je smartphones op verschillende manieren inzetten om gezonder te worden. Je hebt bijvoorbeeld geen wearable nodig om je hardloopactiviteiten bij te houden of beter te slapen. Lees alle artikelen in ons maandthema gezondheid.