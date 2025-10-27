Wat is Roblox? Alles wat je moet weten over de app die je kind gebruikt

Roblox is ongekend populair onder kinderen, maar er is ook veel controverse. Wat is deze app eigenlijk en wat kun je er zoal mee? In dit artikel leggen we het uit.

Wat is Roblox?

Roblox is een fenomeen. De game staat altijd in de toplijsten van de Play Store, heeft meer dan een miljard downloads, meer dan 45 miljoen reviews en waarschijnlijk speelt je kind het. Dat komt doordat Roblox niet zomaar een spelletje is, maar een platform met ongelimiteerde mogelijkheden.

Via Roblox zijn spelletjes en ervaringen te maken en te delen om vervolgens met elkaar te spelen. Het tempo waarop nieuwe games worden toegevoegd is enorm, waardoor er altijd wel een nieuwe prikkel is om te proberen.

De variatie is groot. Er zijn rollenspellen en schietspellen, maar bijvoorbeeld ook spelletjes waarin je een diertje adopteert. Games spelen vaak op de actualiteit in. Zo is op dit moment de game Steal a Brainrot populair.

Kunnen kinderen met elkaar praten?

Communicatie is een belangrijk onderdeel van Roblox. Er zijn wel beperkingen voor specifieke leeftijden. Zo moet je 13 jaar of ouder zijn voor privéberichten en het gebruiken van voicechat, maar tijdens de ervaringen kan iedereen met elkaar chatten.

Wat zijn Robux?

Hoewel je Roblox gratis kunt downloaden en gratis kunt spelen, kun je ook geld uitgeven in de app. Dat gaat via de digitale munten Robux, die worden gekocht met echt geld. Met Robux kun je bijvoorbeeld kleding voor je avatar kopen. Dat is het personage waarmee je in de werelden van Roblox rondloopt. Ook kosten sommige ervaringen geld om te kunnen spelen.

Waarom zijn er zoveel zorgen rond Roblox?

Onlangs liet het kabinet weten de veiligheidsrisico’s van Roblox in kaart te brengen, maar waarom nou juist deze game? Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Allereerst de mogelijkheid om games te maken en die met anderen te delen. Daar zitten vaak hele rare dingen tussen waarvan je waarschijnlijk niet wil dat je kinderen het zien. Denk aan games met seks en geweld.

Daarnaast is Roblox dus een app waar kinderen met elkaar kunnen praten. Volwassenen met kwade bedoelingen gebruiken deze functie ook om met kinderen in contact te komen.

Roblox heeft ingebouwde tools om daar tegen te strijden. Chats en games worden gecontroleerd, maar met zoveel gebruikers en zoveel games is het onmogelijk om alles te verwijderen voordat iemand het ziet.

Ouderlijk toezicht

Roblox heeft de optie om een ouderaccount aan te maken, zodat je toezicht kunt houden op wat je kind doet. Dan kun je bijvoorbeeld instellen dat je kind niet mag chatten.

Om dit in te stellen download je zelf de Roblox-app op je smartphone via onderstaande knop, en maak je een account aan. Daarna ga je in de instellingen van de app van je kind naar ‘Ouderlijk toezicht’. Daar voeg je het e-mailadres toe wat je hebt ingevuld bij je eigen account. Check vervolgens je e-mail, waar je op de link klikt om de connectie te maken.

Vervolgens kun je in je eigen app bij ‘Ouderlijk toezicht’ onder andere instellen hoe lang je kind Roblox mag spelen, maar je kunt ook zien welke games je kind speelt. Dat kan een goed startpunt zijn voor een gesprek.

Meer opties voor ouders op Android

Op Android heb je meer mogelijkheden om het gedrag van je kinderen in de gaten te houden. Lees onze tips voor veilig smartphonegebruik voor je kind. En wist je ook dat er een Android-app is voor ouderlijk toezicht op de Switch 2?