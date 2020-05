Je hebt er vast weleens van gehoord, maar wat is een sim only eigenlijk? In dit artikel leggen we het uit en staan we stil bij de voor- en nadelen. Ook geven we aan waar je tijdens het afsluiten van een abonnement op moet letten.



Wat is sim only?

Een sim only is een abonnement voor telefoons, maar dan zonder toestel. Je krijgt dus geen smartphone bij het abonnement maar betaalt alleen voor de minuten, sms’jes en data die je verbruikt. Deze bundels worden maandelijks ververst.

Wanneer je een abonnement met 200 belminuten, 100 sms’jes en 2GB mobiel internet aanschaft weet je dus precies waar je aan toe bent. Deze bundels heb je maandelijks tot je beschikking. Kom je hierboven uit, dan moet je bijbetalen. Je krijgt geen geld terug wanneer je de bundels niet helemaal verbruikt. Er zijn ook onbeperkte sim only-abonnementen verkrijgbaar. Hierbij zit je dus niet aan beperkingen vast.

Verder heb je bij sim only altijd keuze uit verschillende looptijden van het contract. Het meest flexibel ben je met een pakket dat je maandelijks kunt opzeggen. Je zit dan namelijk nergens aan vast. Zo’n maandelijks contract is ideaal voor wanneer je sim only even wil uitproberen, maar je niet op de lange termijn wil binden. Logischerwijs is een kortlopend contract wel relatief duur.

Ook kun je een 1- of 2-jarig sim only-abonnement afsluiten. Deze pakketten zijn minder flexibel, maar wel goedkoper. Weet je ongeveer hoeveel je maandelijks belt en internet (en eventueel sms’t) en heb je het idee dat dit de komende jaren ongeveer gelijk blijft? Dan kun je het best een 1- of 2-jarige sim only in huis halen.

Wat zijn de voordelen?

Stiekem kwamen de voordelen van sim only al even voorbij. Kortweg komt het erop neer dat de ‘losse’ abonnementen voor veel mensen goedkoper en flexibeler zijn. Om op dat eerste punt voort te bouwen: bij een sim only krijg je dus geen telefoon en daardoor ben je maandelijks goedkoper uit qua abonnementskosten. De telefoon moet je immers zelf regelen.

Dit zorgt ervoor dat je in een klap een grote smak geld op tafel moet leggen, maar wanneer je dit aankoopbedrag over een periode van pak ‘m beet twee jaar uitsmeert je wellicht stukken goedkoper uit bent. Sommige providers vragen namelijk forse prijzen voor hun toestellen. Een sim only-abonnement is dus altijd goedkoper dan een pakket met smartphone, maar bedenk dat de telefoonkosten hier nog wel bij komen.

Daarnaast is zo’n pakket flexibeler dan een abonnement met telefoon. Je kunt namelijk gewoon een proefmaandje afsluiten om te kijken hoe het bevalt. Is sim only niets voor jou? Dan zeg je het pakket gewoon weer op, zonder gedoe. Dit is ideaal voor mensen die nog niet precies weten hoeveel data en belminuten ze daadwerkelijk verbruiken. Je kunt het pakket namelijk altijd weer bijstellen.

Zijn er ook nadelen?

Jazeker, ieder voordeel heeft z’n nadeel. Deze vlieger gaat ook op als we het over sim only hebben. Het is bijvoorbeeld vervelend dat je bundels niet kunt meenemen. Het maakt dus niet uit of je maandelijks 10 of 199 van de 200 belminuten verbruikt: je betaalt hetzelfde. De bundels worden maandelijks gereset en je neemt de overblijvende minuten en data dus niet mee. Dit kan bijvoorbeeld wel bij een prepaid-pakket.

Verder zullen sommige mensen het vervelend vinden om zelf een telefoon te moeten aanschaffen. Niet iedereen heeft immers het geld liggen om direct een dure smartphone af te betalen. Bij een regulier abonnement betaal je deze forse prijs in maandelijkse termijnen af. Bovendien hebben providers soms interessetante afspraken met telefoonfabrikanten waardoor ze smartphones goedkoper kunnen aanbieden.

Een sim only is dus niet per definitie goedkoper, maar vaak wel. Sta je voor de keus tussen een regulier abonnement (met telefoon, dus) of een pakket zonder? Reken dan op een kladblaadje de totale kosten van beiden uit, en verdeel deze bedragen over een periode van bijvoorbeeld 24 maanden. Op die manier kom je er vanzelf achter of het goedkoper is om een telefoonabonnement af te sluiten, of voor een sim only te gaan en zelf een smartphone te scoren.

Sim only kopen

Weet je genoeg en heb je besloten dat een sim only-abonnement iets voor jou is? Dan ben je bij Android Planet aan het juiste adres. In onze prijsvergelijker vind je namelijk alle sim only-abonnementen die je in Nederland kunt afsluiten. Je kunt hierbij zelf makkelijk filteren op belminuten, internet en bijvoorbeeld provider. Uiteraard kun je alles op prijs selecteren om zo de perfecte deal te vinden.

Vergelijk alle Sim Only abonnementen