Wat is sluitertijd en welke invloed heeft het op je foto’s?

Als je altijd op de automatische stand fotografeert, kom je er misschien nooit mee in aanraking. Toch heeft de sluitertijd van een foto grote invloed op hoe een kiekje eruit ziet. We vertellen je wat sluitertijd is en welke effecten je ermee kunt bereiken.

Zo speel je met sluitertijd in je foto’s

Sluitertijd klinkt misschien als een ingewikkeld begrip, maar is eigenlijk best simpel: het bepaalt hoe lang er tijdens het fotograferen licht op de sensor valt. Als je een kiekje schiet in de volle zon, kiest je camera voor een heel korte sluitertijd van 1/1000e of zelfs 1/4000e seconde. Wanneer je ‘s avond fotografeert, is er meer tijd nodig om tot een bruikbaar plaatje te komen. Misschien een hele of zelfs meerdere secondes.

Als je op de automatische stand van je smartphone fotografeert, heb je daar dus geen omkijken naar. Het toestel bepaalt dan zelf hoelang de sluitertijd moet zijn en ook welk diafragma en welke ISO-waarde daarbij passen.

Professionele stand

Veel telefoons hebben tegenwoordig echter ook een ‘Professionele stand‘ waarmee je al deze zaken zelf in kunt stellen. Dat is vooral aan te raden als je creatievere foto’s wil maken. Een heel korte sluitertijd is van belang als je sporters of vogels scherp wil vastleggen terwijl ze in beweging zijn. Dat is met smartphones echter (nog) bijna onmogelijk.

Door juist voor een lángere sluitertijd te kiezen, leg je het verloop van de tijd bloot. Dat is wel goed mogelijk met een smartphone. Als je bijvoorbeeld een portret van iemand schiet met op de achtergrond een voorbijrazende bus, zie je de beweging terug als strepen licht.

Iets soortgelijks gebeurt als je een waterval fotografeert. De foto hiernaast is gemaakt met een sluitertijd van 15 seconden. Daardoor is het stromende water geen kletterende straal meer, maar een vloeiende bundel waarin de beweging van het water gedurende die 15 seconden is opgeslagen. Op de elementen die niet bewegen, zoals de rots in de voorgrond, heeft dit uiteraard geen invloed.

Wat heb je nodig voor foto’s met een lange sluitertijd?

Om foto’s met een lange sluitertijd te kunnen maken, heb je allereerst een statief nodig. Hoe vast je hand ook is, niemand kan zijn smartphone of camera 10 seconden volledig stilhouden. Als je dat toch probeert, is het resultaat een bewogen foto en daar zit je waarschijnlijk niet op te wachten.

Daarnaast zul je ook een zogeheten Neutral Density-filter moeten aanschaffen. Als je overdag een sluitertijd van tien of zelfs meer seconden instelt, krijg je alleen een mooi wit vlak te zien. Er valt simpelweg veel te veel licht op de sensor, waardoor er niets meer te onderscheiden valt. Een ND-filter verzwakt de belichting. Deze filters zijn in verschillende sterktes verkrijgbaar en kun je gewoon op je smartphone vastmaken met een clip.

Het effect hiervan is goed zichtbaar op onderstaande foto’s. Ze zijn ‘s ochtends vroeg genomen bij het meer van Bled in Slovenië. De linkerfoto is geschoten zonder filter. Daardoor is de beweging van de golven goed zichtbaar. De rechterfoto is geschoten met een sterk ND-filter, waardoor de golven zijn uitgesmeerd en wel een ijsvloer lijken. Als er wolken in de lucht hadden gehangen, zou je daar ook beweging in hebben gezien.

Sluitertijd 1/30e seconde Sluitertijd 30 seconden

Sommige smartphones, zoals de Google Pixel 7 Pro, bieden overigens een stand aan waarmee je deze beweging automatisch kunt vastleggen. Zonder statief of filter dus. Dat is gemakkelijk, maar de resultaten zijn helaas niet om over naar huis te schrijven.

