De duurzaamheid van vouwbare smartphones is al enige tijd een punt van discussie. Samsung lijkt het probleem dit najaar stevig aan te willen pakken, met de komst van de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Beide toestellen worden volgens recente geruchten waterbestendig.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 worden eerste waterbestendige vouwtelefoons’

Samsung kondigt dit najaar de eerste waterbestendige vouwbare smartphones aan. Dat meldt SamMobile, een bekende bron als het gaat om Samsung-nieuwtjes. Afgelopen week meldde NaverNews al dat de Z Fold 3 geen interne ruimte voor een S Pen krijgt, vanwege ‘waterbestendigheidsproblemen’.

Als de geruchten kloppen, krijgen Samsungs nieuwe vouwtelefoons een officiële IP-waarde. Deze IP-waarde geeft aan hoe stof- en waterbestendig een smartphone is. De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft bijvoorbeeld een IP-waarde van 68. Dit betekent dat de telefoon 30 minuten lang op een diepte van 1,5 meter water kan overleven.

Duurzaamheid van vouwtelefoons een punt van discussie

Om een smartphone te kunnen opvouwen, zijn bewegende onderdelen nodig. De twee schermpanelen kunnen op en neer bewegen dankzij een scharnier. Aan de binnenkant van deze scharnier zit een geavanceerd systeem van tandwieltjes. De huidige Galaxy Z Fold 2 is erop getest om meer dan 200.000 keer te kunnen vouwen, zonder kapot te gaan.

Een scharnier waterdicht maken is lastig. Er zijn nu eenmaal kieren nodig om het geheel in beweging te krijgen. Als de nieuwe vouwtelefoons van Samsung daadwerkelijk waterbestendig zijn, betekent dat een doorbraak in de wereld van vouwbare technologie.

Veel mensen zijn kritisch over de duurzaamheid van vouwbare smartphones – mede vanwege de hoge verkoopprijzen waarvoor ze over de toonbank gaan. Waterbestendigheid verbetert de duurzaamheid echter aanzienlijk.

Meer over de aankomende vouwtelefoons van Samsung

De Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 zijn langverwachte toestellen. De opvouwbare smartphones zullen naar verwachting een aantal verbeteringen hebben ten opzichte van hun voorganger.s Zo lijkt het er sterk op dat de Z Fold 3 het gebruik van de S Pen ondersteunt. De stylus kennen we van de Galaxy Note-telefoons, maar wordt ondertussen ook ondersteund door de Galaxy S21 Ultra en verschillende Samsung-tablets.

De nieuwe Galaxy Z Flip en Fold draaien hoogstwaarschijnlijk op Android 11 en zijn voorzien van een Snapdragon 888-chip. Dit is de snelste mobiele processor die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. De chip zit ook in toestellen als de OnePlus 9, OnePlus 9 Pro en Oppo Find X3 Pro. Zodra meer informatie over de nieuwe Samsung-telefoons opduikt, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

Meer nieuws over Samsung: