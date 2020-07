Qualcomm’s nieuwe Wear 4100-processors zijn ontwikkeld voor smartwatches met Wear OS-software. De chips moeten nieuwe Wear OS-horloges op vier manieren verbeteren. Android Planet zet de verbeteringen op een rijtje.

Wear 4100-chips onthuld

Qualcomm heeft de Wear 4100-chips officieel gepresenteerd en stelt ze voor als opvolgers van de Wear 3100-chips uit 2018. Die processors zitten in veel Wear OS-smartwatches.

De Wear 4100-chips zijn al in productie en verschijnen binnenkort in de eerste Wear OS-smartwatches. Mobvoi komt met een nieuw model in zijn Ticwatch-serie, Suunto werkt ook aan een horloge en Imoo lanceert snel de Z6 Ultra, een smartwatch voor kinderen. Naar verwachting zullen meer horlogemerken, waaronder Fossil, de processors in nieuwe smartwatches stoppen.

1. Twee processors

Het Wear 4100-platform bestaat uit twee processors, de Wear 4100 en 4100+. De plus-versie onderscheidt zich van de normale 4100 met een extra co-processor die altijd aanstaat. Deze co-processor kan het horloge energiezuinige taken laten uitvoeren terwijl de primaire processor in stand-by staat, en dus minder stroom verbruikt. Zo kan het horloge de tijd tonen en je stappen meten en gaat hij pas helemaal aan als je het scherm aanraakt of een melding krijgt.

Horlogefabrikanten kunnen kiezen of ze de Wear 4100 of betere en daarom duurdere Wear 4100+ in hun smartwatch zetten. Beide chips zijn geschikt voor functies als wifi, 4G, bluetooth en gps.

2. Krachtiger

De Wear 4100-chips zijn veel krachtiger dan de Wear 3100, aldus Qualcomm. Het bedrijf claimt 85 procent hogere algemene prestaties en 2,5 keer betere grafische prestaties. Nieuwe Wear OS-horloges moeten daarom een stuk sneller aanvoelen dan huidige smartwatches. Dat is geen overbodige luxe, want de bestaande modellen voelen regelmatig langzaam aan. Zeker in vergelijking met andere smartwatches als de Apple Watch 5 en Samsung Galaxy Watch 2 Active, die andere processors gebruiken.

3. Energiezuiniger

Een sneller horloge is leuk, maar niet als het ten koste gaat van de accuduur. De meeste Wear OS-horloges houden het één of twee dagen vol op een acculading. Het Wear 4100-platform zal dat niet radicaal veranderen. Qualcomm belooft dat de processors twintig procent energiezuiniger zijn dan de Wear 3100. Niet wereldschokkend, maar wel prettig.

In een verbeterde energiezuinige modus moet een Wear OS-horloge met Wear 4100-chip een week meegaan. In deze modus kan de smartwatch ook je stappen en hartslag meten en herinneringen sturen, iets wat de accuduur nu nog erg verkort.

4. Kleurrijker altijd-aan-scherm

De Wear 4100+ gebruikt de eerder genoemde co-processor voor energiezuinige taken. Daarnaast ondersteunt de chip tot 64 duizend kleuren, in plaats van 16 voor de Wear 3100 en reguliere 4100. Het scherm van het horloge kan dus veel meer verschillende kleuren tonen voor duidelijkere en mooiere plaatjes, routes en berichten.

