Google werkt samen met Samsung aan wat het bedrijf de grootste update voor Wear OS ooit noemt. Dit is er nieuw in Wear OS 2021.

Niet alleen Android krijgt een flinke update, maar ook Wear OS gaat op de schop. Google noemt het de grootste update voor zijn besturingssysteem voor smartwatches ooit. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Samsung.

Voorheen gebruikte Samsung zijn eigen besturingssysteem Tizen op zijn smartwatches, maar het bedrijf gaat nu ook Wear OS gebruiken op de nieuwe Samsung Galaxy Watch. “We brengen de beste mogelijkheden van de Galaxy Watch samen met Google op een enkel platform”, stelt een topman van Samsung tijdens de Google I/O 2021-presentatie.

De accuduur van Wear OS wordt verbeterd, onder andere door in de nacht het stroomverbruik te verminderen. Tevens moeten de horloges sneller en soepeler draaien en krijg je nieuwe manieren om tussen apps te navigeren.

Fabrikanten krijgen de kans om een eigen laagje bovenop deze nieuwe versie van Wear OS te plaatsen, zoals ook bij Android het geval is.

Het eerste resultaat van de overname van Fitbit is ook zichtbaar in de komende update voor Wear OS. De fitness-app in het besturingssysteem krijgt een Fitbit-saus. Zo zijn de bekende Fitbit-doelen zoals de 10.000 stappen per dag terug te vinden, net als motivaties om verder te gaan. Later volgen er meer functies.

De update voor Wear OS wordt later dit jaar uitgerold.

Nieuwe Galaxy Watch

Samsung noemde tijdens de presentie een nieuwe Samsung Galaxy Watch, maar het nieuwe horloge is nog niet onthuld. Als we recente geruchten mogen geloven komt de Galaxy Watch 4 in augustus uit.

Volg alle aankondigingen op Google I/O 2021