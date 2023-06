Met Wear OS 4 stap je makkelijker over naar een nieuwe smartphone

De nieuwe versie van Wear OS brengt een belangrijke verbetering naar je smartwatch. Dankzij Wear OS 4 kun je straks overstappen naar een nieuwe smartphone zonder je slimme horloge te hoeven resetten.

Wear OS 4: nooit meer je smartwatch resetten?

Als je een smartwatch hebt, moet je die vaak helemaal opnieuw instellen wanneer je een nieuwe smartphone aanschaft. Dat is voor sommige mensen binnenkort verleden tijd. Als je klokje straks op Wear OS 4 draait, hoef je hem niet meer te resetten bij het overstappen naar een andere telefoon. Erg handig, want zo behoud je bijvoorbeeld je apps en wijzerplaten.

Dat ontdekte 9to5Google. Samsung heeft al een bèta uitgebracht van One UI Watch 5. Dat is de nieuwe softwareschil voor zijn smartwatches die gebaseerd is op Wear OS 4. Eén van de verbeteringen, meldt Samsung, is dat je de inhoud van je horloge over kunt zetten naar een andere smartphone.

Dat gaat vrij simpel. In de instellingen op je smartwatch vind je de optie om je horloge te verbinden met een nieuw toestel. Je wordt gevraagd of het Google-account op je smartphone overeenkomt met dat op je klokje. Vervolgens kun je de inhoud van beide apparaten eenvoudig met elkaar synchroniseren.

Meer over Wear OS 4

Nooit meer hoeven resetten is slechts één van de nieuwe functies in Wear OS 4. Volgens Google werkt ook de spraak-naar-tekst-functie een stuk beter. Als je bijvoorbeeld een appje dicteert, zitten er als het goed is dus minder fouten in. Daarnaast wordt het mogelijk om een back-up te maken van je smartwatch.

De officiële versie van Wear OS 4 verschijnt deze herfst. De software-update komt onder meer naar de Samsung Galaxy Watch 5-serie en Google Pixel Watch. De aankomende Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic komen waarschijnlijk direct met de nieuwe software op de markt.

