Wear OS 7 uitgebracht: met deze nieuwe functies kun je aan de slag

Niet alleen Android 17, maar ook Wear OS 7 is officieel uitgebracht! Bezitters van een Pixel Watch kunnen nu met de grote update aan de slag. Lees hier wat er allemaal nieuw is.

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Wear OS 7 downloaden kan nu

Het is een belangrijke week voor Google, want de zoekgigant heeft grote updates uitgebracht. Zo kun je jouw Pixel-smartphone nu bijwerken naar Android 17, maar is er ook een software-update voor de Pixel Watch beschikbaar. We hebben het natuurlijk over Wear OS 7.

De update, die vorige maand tijdens Google I/O 2026 is aangekondigd, is nu te downloaden op de Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 en Pixel Watch 4. Dat doe je door de instellingen op het horloge te openen, naar ‘Systeem’ te gaan en op ‘Systeemupdates’ te tikken. Vervolgens kun je het updateproces starten. Zorg wel dat je de oplader van je smartwatch bij de hand hebt.

De nieuwe features op een rij

Met Wear OS 7 krijgt de Pixel Watch de zogeheten ‘Live Updates’, die we kennen van Android. Daarmee krijg je in realtime actuele informatie van een app, als je bijvoorbeeld eten hebt besteld of een workout bent gestart. Op de afbeelding wordt de Just Eat-app (Thuisbezorgd in Nederland) getoond.

Google heeft daarnaast allerlei optimalisaties doorgevoerd die voor een betere batterijduur moeten zorgen. Als je van Wear OS 6 naar Wear OS 7 updatet, zou de accu van je Pixel Watch tot 10 procent langer mee moeten gaan. Dat gaan we natuurlijk voor je testen.

Ook komen er allerlei AI-functies naar Wear OS-horloges. Zo kun je zelf widgets maken en op je smartwatch zetten en komt later dit jaar Gemini Intelligence naar Wear OS.

Het wordt met Wear OS 7 ook makkelijker om vanaf je smartwatch media te bedienen. Luister je bijvoorbeeld muziek via een gekoppelde bluetooth-koptelefoon, dan kun je op je smartwatch naar een volgend nummer gaan, of kiezen om het geluid op een ander apparaat af te spelen.

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Zoals gezegd is de Wear OS 7-update nu beschikbaar voor de Pixel Watch 2, Watch 3 en Watch 4. Later komt de update naar slimme horloges van andere merken, maar het is nog onduidelijk wanneer. Zodra hier meer over bekend is, lees je het natuurlijk op Android Planet.

Heb jij Wear OS 7 al geïnstalleerd op je Pixel Watch? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel!