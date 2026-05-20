Wear OS 7: deze nieuwe features komen naar je smartwatch

Google heeft Wear OS 7 officieel uit de doeken gedaan! Welke nieuwe features komen allemaal naar smartwatch? Je leest het in dit artikel!

Wear OS 7 officieel aangekondigd

Tijdens I/O 2026 heeft Google de nieuwste versie van Wear OS aangekondigd: Wear OS 7. De grote update voor slimme horloges brengt allerlei nieuwe features met zich mee en moet later dit jaar verschijnen. De nieuwe software is gebaseerd op Android 17, dat ook later dit jaar wordt uitgebracht, maar dan natuurlijk voor telefoons en tablets.

De update moet er allereerst voor zorgen dat de accuduur van Wear OS-smartphones wordt verbeterd. Google heeft optimalisaties doorgevoerd die zorgen dat de batterij tot 10 procent langer meegaat, zodra je jouw horloge hebt geüpdatet naar Wear OS 7.

De nieuwe widgets in Wear OS 7

Ook het nieuwe Gemini Intelligence komt naar slimme horloges. De geavanceerde vorm van AI die meerdere opdrachten tegelijk kan uitvoeren, komt naar ‘geselecteerde smartwatches’. Volgens Google moet proactiever werken en helpen met taken.

De bekende tegels van Wear OS 7 worden in de nieuwste update vervangen door widgets. Die moeten lijken op de widgets die je kent op Android-telefoons, en zorgen dat je meer informatie van apps in één keer ziet. Op de afbeelding hierboven zie je een aantal voorbeelden.

Ook nieuw is Live Updates, dat we stiekem al kennen van Android 16. Die updates doen precies wat je zou verwachten: je ziet actuele informatie in realtime op het schermpje van je smartwatch. Zo zie je hoelang het nog duurt voordat je eten wordt bezorgd, of wanneer een taxi arriveert.

Het is niet duidelijk wanneer Wear OS 7 wordt uitgebracht en welke smartwatches de update krijgen. De verwachting is dat de nieuwe software voor het einde van het jaar verschijnt, waarschijnlijk eerst voor de Pixel Watches van Google en mogelijk de nieuwste Galaxy Watches van Samsung.

