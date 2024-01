Wear OS krijgt mogelijk jaarlijks updates: dit moet je weten

Wear OS zit op vele smartwatches en is gebaseerd op Android. Het lijkt er nu op dat Google en Samsung aan een aantal nieuwe versies van de besturingssystemen werken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wear OS 5 en Android 14

Momenteel draaien best wat smartwatches op Wear OS 4. Denk aan horloges zoals de Samsung Galaxy Watch 6 en Pixel Watch 2. Wear OS stond vaak los van het updatebeleid voor smartphones en tablets. Waar die twee categorieën vaak jaarlijks een nieuwe versie krijgen, blijft dat bij Wear OS vaak steken.

De geruchten doen nu de ronde dat Samsung en Google allebei aan nieuwe versies werken voor het besturingssysteem op smartwatches. Samsung werkt volgens 9to5Google aan een Wear OS 5-build die gebaseerd is op de Exynos 5535-chipset voor de Galaxy Watch 7. Deze versie van het besturingssysteem is gebaseerd op Android 14.

Ook Google werkt mogelijk aan Wear OS 5 met een Android 14-basis. Wel zou het bedrijf vooruit denken en al bezig zijn met Wear OS 6, dat op basis van Android 15 werkt.

De strijd met Apple Watch

In het verleden werd Wear OS 4 gelanceerd met Android 13 als een soort basis. Onder andere de Samsung Galaxy Watch 6 beschikt over deze versie. Wear OS-versies die daarvoor werden uitgebracht, sloegen vaak een aantal Android-versies over, waardoor ze los van de Android OS-lijn gezien worden.

Er is verder weinig bekend over Wear OS 5 en Wear OS 6. Wel is de kans groot dat er voortaan een vast updatebeleid voor smartwatches met Wear OS komt. Het zou bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen dat je langer een snelle en veilige smartwatch hebt.

Ook kunnen merken met Wear OS zo wat makkelijker de strijd aangaan met Apple, dat voor zijn smartwatches watchOS heeft. Bovendien brengt dit merk continu software-updates voor de Apple Watches uit.

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Android? We praten je via onze gratis app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).