Wear OS gaat horlogedragers eraan herinneren om hun handen te wassen. Om de paar uur krijg je een herinnering op het schermpje van je smartwatch. Zo werkt het.

Wear OS herinnert je om je handen te wassen

De functie werd als eerst opgemerkt door Android Police. De notificatie verschijnt een paar keer per dag op het scherm van je Wear OS-smartwatch. Indien je de melding opent, begint een timer van 40 seconden te lopen. Ook krijg je de herinnering dat het hygiënischer is om je handen met zeep te wassen, of eventueel een bacteriedodend middel te gebruiken.

Ben je klaar? Dan ontvang je de volgende alert binnen drie uur en begint de routine weer van vooraf aan. Tijdens de nachtelijke uren word je natuurlijk niet je bed uit gestuurd om je handen te wassen: de meldingen zijn dan gedempt. Was je je handen sowieso al geregeld en heb je hier geen technologie voor nodig? Dan kun je de notificatie natuurlijk ook gewoon in zijn geheel uitschakelen.

De nieuwe functie is natuurlijk toegevoegd om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Aangezien het virus ook via oppervlakten overgedragen kan worden, is het belangrijk om regelmatig je handen te wassen. Google, de maker van Wear OS, is net als de rest van de wereld ook in de ban van het virus. Eerder kondigde men aan een coronatracker te ontwikkelen in samenwerking met Apple.



Over Wear OS

Vroeger heette Wear OS nog Android Wear. Een groot succes is het besturingssysteem voor slimme horloges echter nog niet. Onder meer het aanbod aan apps valt tegen. Vorig jaar maakte Runkeeper, een app voor tijdens het hardlopen, bijvoorbeeld bekend haar app voor Wear OS te verwijderen. Daarentegen heeft Google Fit onlangs wel een fijne update gekregen. Meer weten over het platform voor slimme horloges? Check dan onderstaande review.

