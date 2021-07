Opinie: 3 redenen om voorlopig geen Wear OS-smartwatch te kopen

Google lanceert binnenkort Wear OS 3 voor smartwatches. Het nieuwe besturingssysteem biedt grote verbeteringen, maar heeft ook een schaduwzijde. In deze opinie bespreken we drie redenen om voorlopig geen Wear OS-smartwatch te kopen.

Argumenten om geen Wear OS-smartwatch kopen

Wear OS is het Google-besturingssysteem voor smartwatches en de opvolger van Android Wear. Dat stond op de eerste generatie smartwatches. In de afgelopen jaren zijn er allerlei nieuwe modellen uitgebracht, later voorzien van Wear OS 2. Nu zijn we aanbeland bij versie 3, in mei door Google aangekondigd.

De verwachtingen van Wear OS 3 zijn hooggespannen. Google heeft de handen ineengesloten met Samsung en belooft een nieuw besturingssysteem dat sneller werkt, minder stroom verbruikt en meer populaire apps gaat ondersteunen. Inclusief langverwachte offline versies van Google Maps en Spotify.

Ik kan mij daarom voorstellen dat je uitkijkt naar Wear OS 3. Bijvoorbeeld omdat je een bestaande Wear OS-smartwatch hebt die je wil updaten, of omdat je straks een nieuw horloge met Wear OS 3 wil kopen. Nieuwe informatie van Google deed mijn wenkbrauwen echter fronzen en beseffen dat er zeker drie redenen zijn om voorlopig juist géén Wear OS-wearable te kopen. Ik leg je graag uit waarom.

Er zijn aardig wat smartwatches die nu op Wear OS 2 draaien. En op drie na krijgen ze géén update naar Wear OS 3. De Oppo Watch die sinds het voorjaar in Nederland te koop is? Geen update. Alle horloges van Fossil? Geen update. Veruit de meeste modellen van Mobvoi? Juist, geen update.

Waarom is onbekend. Google maakt er in ieder geval geen goede sier mee. Marktleider Apple geeft zijn Apple Watch-modellen wel een paar jaar versie-updates. Zoals het hoort, vind ik. Want wie moet ik een dure Wear OS-smartwatch aanraden als duidelijk is dat de software-ondersteuning bij wijze van spreken bij de voordeur stopt? Bij de derde reden ga ik dieper op dit pijnpunt in.

De Oppo Watch

Voor de drie modellen die wél een update krijgen (Mobvoi Ticwatch 3 Pro GPS, 3 Pro LTE en E3), is het de vraag of Wear OS een vooruitgang of juist achteruitgang wordt. Google lijkt er zelf ook nog niet over uit.

Tegenover The Verge geeft een woordvoerder aan dat in ‘sommige gevallen, de gebruikservaring beïnvloed kan worden’. Details wil Google nu niet geven, waardoor ik het idee krijg dat de smartwatches na de update mogelijk langzamer werken of minder lang meegaan op een acculading. Google belooft voor de update meer details te geven.

2. Oude software op nieuwe smartwatches

De tweede reden om Wear OS links te laten liggen, is omdat het heel lang duurt voordat bestaande en veel nieuwe modellen Wear OS 3 krijgen. Veel maar dan ook veel langer dan ik verwacht had. Google meldt dat de drie Mobvoi-modellen in de tweede helft van 2022 een Wear OS 3-update krijgen. En dus dat je nog elf tot veertien maanden moet wachten op de nieuwe software. Dan voelt de gloednieuwe Mobvoi Ticwatch E3 opeens niet zo modern meer aan.

Helemaal gek is dat Google bevestigt dat er de komende tijd nieuwe smartwatches van Fossil en Mobvoi verschijnen die niet op Wear OS 3, maar op een oudere versie draaien. Ook deze horloges krijgen pas vanaf juli 2022 een Wear OS 3-update. Waarom zegt Google niet.

Heeft het een technische reden of geeft Google bepaalde merken liever een voorkeursbehandeling? Dat is onduidelijk. Feit is wel dat Samsung begin augustus al Wear OS 3-smartwatches gaat aankondigen. Googles dochterbedrijf Fitbit komt – wanneer is niet bekend – ook met Wear OS 3-wearables.

3. Wear OS 2 is niet toekomstbestendig

Dat veel bestaande Wear OS 2-smartwatches op deze versie blijven hangen, is niet alleen jammer omdat je niet profiteert van de vernieuwingen van Wear OS 3. Een belangrijker argument om nu geen Wear OS 2-horloge meer te kopen, is dat Google binnenkort stopt met de software-ondersteuning.

Het bedrijf garandeert twee jaar (beveiligings)updates vanaf de releasedatum van de smartwatch. Omdat veel modellen van Fossil al een jaar te koop zijn, betekent het dat ze nog maar één jaar updates krijgen. Dit pijnpunt geldt ook voor een aantal modellen van Mobvoi.

Mijn advies aan Wear OS-fans

Kortom: nu een Wear OS 2-horloge kopen is onverstandig omdat de Wear OS 3-update pas over een jaar (of helemaal niet) komt. En dan blijf je met Wear OS 2 zitten, waarvan de ondersteuning al snel stopt. Mijn advies aan Wear OS-fans is daarom om even te wachten op de nieuwe modellen van Samsung en Fitbit, die wel al op Wear OS 3 draaien. Dan kun je bepalen of één van die horloges bij je past, of wil wachten op andere Wear OS 3-smartwatches, of dat een smartwatch met een heel ander besturingssysteem een betere keuze is.

Smartwatches van onder meer OnePlus, Huawei, Amazfit en Fitbit draaien op andere software. In onze koopgids zetten we de beste smartwatches voor Android-gebruikers op een rijtje.

Kun jij je vinden in de opinie van Rens of denk je heel anders over de staat en toekomst van Wear OS 3? Laat je mening horen in de reacties hieronder.