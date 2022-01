7 jaar later: Wear OS wordt geschikt voor linkshandigen

Via een toekomstige Wear OS-update kunnen linkshandigen ook eindelijk goed gebruikmaken van de software. De interface is dan namelijk te spiegelen. Daardoor is het fijner om een smartwatch aan de rechterarm te dragen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een smartwatch is voor veel mensen een handige toevoeging in het dagelijkse leven. Naast tientallen verschillende merken die zulke apparaatjes verkopen, zijn wearables te verkrijgen met verschillende besturingssystemen. Een daarvan is Wear OS van Google zelf. De populaire Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic van Samsung zijn de eerste slimme horloges die draaien op het vernieuwde Wear OS 3. In de toekomst verwachten we nog veel meer smartwatches uitgerust met deze slimme software.

Het lijkt erop dat die nieuwe horloges een groot voordeel gaan hebben voor linkshandigen. De interface is namelijk 180 graden te draaien, waardoor de bediening een stuk makkelijker wordt. Ook wordt het mogelijk om een horloge volledig op z’n kop te draaien. Dat is weer fijn voor specifieke modellen die zijn uitgerust met enkele fysieke knoppen aan de rechterkant van de horlogekast.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Jaren moeten wachten op de update

Wear OS werd aangekondigd in 2014, toen nog onder de naam Android Wear, maar aan linkshandigen werd toen al niet gedacht. In 2018 werd er via de Google Issue Tracker een aanvraag gedaan om een modus te introduceren voor linkshandigen. Recent heeft een Google-medewerker laten weten dat deze ‘issue’ is opgelost, met daarbij de opmerking: “deze wordt beschikbaar in de toekomst op nieuwe apparatuur”.

Dit lijkt erop te wijzen dat het niet met een simpele software-update naar oudere horloges wordt gebracht, maar exacte details daarover zijn nog onduidelijk. Waarschijnlijk kan de interface in de instellingen worden aangepast, naar hoe jij ‘t wil gebruiken.

Nu al een smartwatch om de pols, maar ben je linkshandig? Dan kun je wellicht onderstaande applicatie uitproberen. Lefty, is een app die ontwikkeld is door iemand die tegen hetzelfde probleem aan liep en de interface op je Wear OS-horloge omdraait.

Lefty: Wear OS on right wrist mu.co 8,2 (266 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Let er dan wel op dat bepaalde polsbewegingen niet worden gedetecteerd en daardoor niet werken. Het fysieke kroonwieltje bij verschillende horloges werkt daarmee ook niet goed. Hoe en of Google dat wel werkend heeft gekregen zal de tijd uitwijzen.

Lees meer over wearables op Android Planet: