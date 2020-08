Google heeft een aankondiging gedaan voor een aankomende Wear OS-update. In de herfst begint de zoekgigant met de uitrol ervan. De update biedt onder andere betere prestaties en verschillende aanpassingen aan de interface.

Google Wear OS-update in de herfst

Op de Android Developers Blog geeft Google een tipje van de sluier over een aankomende Wear OS-update. Daarbij staan prestaties en de interface centraal. Volgens het techbedrijf kunnen apps na de update tot wel 20 procent sneller opstarten. Die snelheidswinst is vooral fijn voor wat oudere slimme horloges met minder dan 1GB werkgeheugen aan boord.

Daarbij wordt de interface, dus hoe je het horloge bedient, simpeler en intuïtiever. Ook het wisselen van wijzerplaten en het starten/bedienen van een work-out wordt makkelijker. Daarnaast wordt het proces van synchroniseren met een smartphone aangepakt.

Of dat ook direct betekent dat je een Wear OS-horloge makkelijk kunt synchroniseren met meerdere toestellen, is nog de vraag. Op dit moment moet je een Wear OS-horloge nog compleet resetten wanneer je ‘m wil koppelen met een andere telefoon.

Aanpassing weer-app en gebaseerd op Android 11

Ook krijgt de standaard weer-app een geheel nieuwe interface, zoals te zien is in onderstaande afbeeldingen. Daarnaast laat de app vanaf dan ook elk uur waarschuwingen en storingen zien.

Google haalt verder nogmaals de waarschuwing aan om je handen elk uur te wassen. Helemaal met de huidige coronamaatregelen is dat een goed streven.

Tot slot is de nieuwe versie van WearOS gebaseerd op Android 11. De huidige variant draait nog met Android 9.0 (Pie) als basis, waardoor het wel weer tijd is voor vernieuwing. Voor app-ontwikkelaars wordt het tevens makkelijker om apps te ontwerpen voor Wear OS.

Meer over Wear OS

Google heeft in november 2019 de bekende fabrikant Fitbit overgenomen. Volgens Google was dat namelijk een prachtige mogelijkheid voor de ontwikkeling van Wear OS. Verschillende instanties zijn echter nog wel bezig met checks of deze overnamedeal door mag gaan. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar eventuele privacy- of concurrentiebezwaren.

Lees daarnaast onze uitgebreide Wear OS-review en alles over de nieuwe Qualcomm Snapdragon 4100-chip. Die processor gaat namelijk gebruikt worden in de nieuwste generatie Wear OS-smartwatches. Voor welke smartwatches deze aankomende update wordt uitgerold heeft Google nog niet bekendgemaakt.

