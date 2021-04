De rol van wearables in de bestrijding van het coronavirus

Wearables worden langzaamaan ingezet om het coronavirus te bestrijden. Deze technologie kan bij toekomstige epidemieën de oplossing zijn om verspreiding te voorkomen.

Lees verder na de advertentie.

Hoe wearables coronavirus kunnen bestrijden

Via wearables krijgen we steeds meer duidelijkheid over onze gezondheid en wanneer er iets mis is. Zo houden kleine fitnesstrackers onze hartslag de hele dag door in de gaten en controleren ze of we goed slapen. Fitnesstrackers en slimme horloges kunnen inmiddels zelfs het zuurstofgehalte in ons bloed meten en een hartritmestoornis spotten.

Dat is waardevol, omdat we op deze manier problemen signaleren voordat we klachten ervaren en het mis gaat. Ziektes sluimeren en door er vroeg bij te zijn, kunnen we soms voorkomen dat het erger wordt.

Al deze sensoren kunnen niet alleen ingezet worden bij bekende kwalen, zoals slaapapneu of een hartritmestoornis. Ze kunnen ook worden gebruikt ter bestrijding van ziektes van buitenaf. Denk nu aan het coronavirus, maar in de toekomst ook onvermijdelijke nieuwe virussen.

Fitbit Covid-19-onderzoek

Bedrijven zijn al voorzichtig bezig om hun huidige wearables in te zetten ter bestrijding van het coronavirus. Fitbit is in mei 2020 een studie gestart onder gebruikers die mee wilden werken. Binnen twee maanden hebben 100.000 mensen in de Verenigde Staten en Canada zich aangemeld.

Met al die data wist Fitbit een algoritme te ontwikkelen: “We kunnen bijna vijftig procent van de Covid-19-gevallen een dag voordat mensen klachten krijgen al detecteren”, stelde het bedrijf in augustus. Dat is nog geen drie maanden later.

Fitbit biedt de coronawaarschuwingen nog niet aan voor consumenten, maar het is wel een duidelijk teken dat wearables succesvol ingezet kunnen worden in de bestrijding van virussen zoals Covid-19.

Xiaomi en Garmin

Andere bedrijven doen ook voorzichtig mee. Zo rolde Xioami een update voor zijn Mi Band-trackers uit met een Covid-19 waarschuwing. Als er een dagelijkse hogere hartslag wordt gemeten, wijst dat waarschijnlijk op koorts. Als je koorts hebt, heb je mogelijk Covid-19. Een waarschuwing van de tracker kan een reden zijn om een test te laten doen.

Ook Garmin doet mee aan onderzoeken om te zien of wearables succesvol het coronavirus kunnen herkennen. Duke University gebruikt bijvoorbeeld de data van deze wearables. Ook werkte Garmin mee met het Detect-onderzoek van Scripps Research. Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt dat veranderingen in je slaapactiviteit of hartslag in rust kunnen wijzen op een virus, zoals de griep of Covid-19.

“Een dergelijke passieve monitoringsstrategie kan een aanvulling zijn op virustests die over het algemeen een eenmalige of onregelmatig worden afgenomen”, concluderen de onderzoekers in hun verslag.

Onderzoek in Utrecht

UMC Utrecht doet een COVID-RED-onderzoek, waarmee wordt gekeken of een besmetting met Covid-19 al vroeg vastgesteld kan worden via een slimme armband. Het ziekenhuis zoekt 20.000 mensen die deel willen nemen aan het onderzoek. Deze mensen krijgen de speciale armband (de Ava, normaal gebruikt om ovulatie te meten) die ze elke nacht moeten dragen.

Deze armband meet allerlei gezondheidsdata, zoals je temperatuur, hartslagfrequentie en adembewegingen. Daarnaast worden de mensen gevraagd om ‘s ochtends een aantal vragen te beantwoorden via een app. De applicatie kan bepalen of de gebruiker corona heeft. Is dat het geval, dan raadt de app aan om een coronatest te doen.

“Het helpt ons om te kijken of er met die armband misschien wel dagen eerder infectie vastgesteld kan worden”, stelt professor Diederick E. Grobbee, die aan het hoofd staat van het onderzoek. “Daar kun je dan op acteren. Je kunt voorkomen dat mensen andere mensen besmetten of misschien al eerder maatregelen nemen. Die kennis is heel belangrijk, ook voor de toekomst voor volgende epidemieën.”

Privacy is belangrijk

Er kan ook gedacht worden over andere vormen van draagbare technologie. Denk aan het bijhouden van iedereens bewegingen via gps, om zo contactonderzoek makkelijker te maken. Of een chip die aangeeft of je immuun bent, door vaccinatie of het aanmaken van antistoffen. Er moet voorzichtig met dat soort ideeën worden omgegaan in verband met privacy. Het gebruik van wearables tegen virussen moet ook altijd vrijwillig gaan.

“Hoewel beperkingen zoals privacyproblemen onmiddellijke aandacht vereisen, is er geen twijfel dat draagbare technologieën niet alleen kunnen werken als een systeem voor vroegtijdige waarschuwingen, maar ook als levensreddende apparaten”, concluderen onderzoekers van de Khulna University of Engineering & Technologie. “Wanneer we uit deze crisis komen, is het van het allergrootste belang dat we onze onverdeelde aandacht en onderzoek naar deze paradigmaveranderingen en technologieën voortzetten.”

De hele dag door

Wearables bieden de unieke eigenschap dat ze onze gezondheid de hele dag door in de gaten houden. Dat is waardevoller dan een test die zo nu en dan wordt gedaan, zoals de coronatest. In Nederland zien we nu dat de overheid in de strijd tegen het coronavirus voornamelijk inzet op het ontlasten van de ziekenhuizen. Wearables kunnen in de toekomst een waardevol onderdeel van deze strategie zijn.

“Met succesvolle implementatie en inzet van deze opkomende technologieën tijdens de evoluerende pandemie, kan de belasting van de gezondheidszorgstelsels worden verminderd door de dienstverlening en zorg te verschuiven van ziekenhuis naar geïmproviseerd ziekenhuis en thuis.” Zo concluderen onderzoekers van de Universiteit van Oxford in hun onderzoek.

In de strijd tegen het coronavirus worden de eerste stappen gezet om wearables te gebruiken. Wat er nu wordt geleerd kan worden ingezet tijdens toekomstige epidemieën en pandemieën om in een vroeg stadium al verspreiding te voorkomen.

Welke wearables?

Android Planet zet enkele fitnesstrackers en smartwatches op een rij die de moeite waard zijn. Check ook onze Fitbit Charge 4 review. Deze fitnesstracker heeft recentelijk een update gekregen, waardoor tevens het zuurstofgehalte in je bloed en je huidtemperatuur gemeten kunnen worden.