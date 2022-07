10 manieren waarop wearables goed zijn voor je gezondheid

Wearables worden voornamelijk gedragen om onze gezondheid in de gaten te houden of te verbeteren. Dit zijn de tien verschillende manieren waarop wearables daarmee helpen.

Hoe wearables gezondheid verbeteren

Je hoort aan alle kanten dat je wearables kunt inzetten om je gezondheid te verbeteren, maar op welke manier eigenlijk? In dit artikel lees je over alle verschillende manieren waarop een wearable, zoals een fitnesstracker of smartwatch, jouw gezondheid ondersteunt.

Let wel op dat niet elke wearable op de markt deze tien functies hebben. Bekijk dus goed welke functies jij belangrijk vindt en zoek daar een wearable op uit.

1. Stappentellers zetten ons aan het lopen

Lopen is een fantastische manier om met je gezondheid bezig te zijn. Je lichaam is in beweging en je bent buiten in de frisse lucht. Praktisch elke wearable heeft een ingebouwde stappenteller. Deze teller geeft aan hoeveel je op een dag gelopen hebt.

Veel mensen proberen elke dag 10.000 stappen te zetten. Dat getal hoef je niet precies aan te houden, maar het is wel handig om een concreet doel te hebben. Dan word je gemotiveerd om dagelijks dat doel te halen en dus misschien nog een extra rondje te lopen.

2. Motiveren om te sporten

We weten allemaal dat sporten goed voor ons is, maar het is soms lastig om jezelf te motiveren. Een wearable helpt daarmee door je sportsessies inzichtelijk te maken met data.

Niet alleen zie je tijdens het sporten onder andere hoe hoog je hartslag is, zodat je nog een tandje bij kunt zetten of juist beter wat rustiger aan moet doen, maar vooral handig is dat je via data ziet of je vooruit gaat. Weinig werkt zo motiverend als met concrete cijfers te zien dat je verbetert.

3. Je hartslag wordt de hele dag door gemeten

Je kunt de gezondheid van je hart op verschillende manieren meten. Wearables helpen daarmee. Allereerst door te zien wat je maximale hartslag is tijdens het sporten en je vervolgens via hartslagzones te helpen om optimaal te trainen. Daarnaast bieden steeds meer wearables de mogelijkheid om een hartfilmpje te maken, waarmee je kunt zien of je wellicht een hartritmestoornis hebt.

4. Precies zien hoeveel calorieën je verbrandt

Als je wil afvallen is het belangrijkste wat je in de gaten moet houden dat je meer calorieën verbrandt dan dat je calorieën eet. Er zijn talloze apps die kunnen helpen om de calorieën van voedsel te tellen. Wearables helpen vervolgens om de calorieën bij te houden die je verbrandt.

Calorieën verbrandt je namelijk niet alleen als je sport, maar gewoon de hele dag door. Het grootste gedeelte van de calorieën verbrandt je door te bestaan, te ademen en je eten te verteren. Maar daarnaast verbrand je meer calorieën door je dagelijkse bezigheden dan met je sportsessies. Een wearable geeft daar inzicht in.

5. Slaap je wel goed?

Steeds meer wearables bieden de mogelijkheid om je slaap bij te houden, omdat goede slaap essentieel is voor een goede gezondheid. Dat gaat een stuk verder dan enkel zien hoe laat je in slaap valt en hoe laat je weer wakker wordt.

Toch kan dat al een manier zijn om inzicht te krijgen in je slaappatroon. Menig wearable laat daarnaast zien hoe je geslapen hebt. Zoals in welke slaapfases je bent geweest. Fitbit geeft zelfs een score voor je slaap zodat trends inzichtelijk worden.

6. Laat zien of je gestrest bent

Relatief nieuw voor wearables is dat ze je niet alleen helpen met je lichamelijke gezondheid, maar ook je geestelijke gezondheid. Dit onderdeel staat nog duidelijk in de kinderschoenen en de mogelijkheden zijn beperkt. Fitbit en Samsung bieden inzicht in je hoe gestresst je bent door een meting te doen en laten je tot rust komen met een ademhalingoefening.

7. Huidtemperatuur

Menig wearable kan tegenwoordig de temperatuur van je huid meten. Dat is niet hetzelfde als een temperatuurmeting met een thermometer, maar kan wel inzicht geven in veranderingen in je lichaam. Zo kan een verhoogde temperatuur erop wijzen dat je lichaam bezig is om tegen een virus te vechten of dat er een griepje op komst is.

8. Zuurstof in het bloed

Door de coronapandemie weten we nu allemaal dat een laag zuurstofgehalte van je bloed niet goed is. Ben je benauwd en kortademig, dan wordt in het ziekenhuis vaak direct een meting gedaan van het zuurstofgehalte in je bloed. Heb je een laag percentage en klachten, dan kan dat een reden zijn om naar een dokter te gaan.

9. Je cyclus bijhouden

Mensen die menstrueren kunnen steeds vaker via een wearable hun cyclus bijhouden. Dat is om verschillende redenen handig. Niet alleen om te weten wanneer de tijd van de maand plaatsvindt, maar ook om inzichtelijk te maken of er veranderingen plaatsvinden die iets kunnen zeggen over je gezondheid. Ook is het essentieel om deze informatie te hebben als je zwanger probeert te raken.

10. Tips voor een beter leven

Al die data is natuurlijk fijn om te hebben, maar wat moet je er nou concreet mee doen? Die vraag proberen wearables en hun bijhorende apps steeds vaker te beantwoorden.

Ze geven bijvoorbeeld tips over de beste tijd om naar bed te gaan, of motiveren je om wat extra stappen te zetten, dat je wat vaker moet staan of dat het tijd wordt om eens intensief te sporten.

De toekomst van wearables

In de toekomst wordt het op steeds meer manieren mogelijk je gezondheid bij te houden met wearables. De technologie daarvan zie je al in medische wearables, die bijvoorbeeld je bloedsuiker en bloeddruk meten. Die technologie komt op termijn ook naar consumentenwearables.

Fitnesstracker of smartwatch?

Met zowel fitnesstrackers als smartwatches kun je tegenwoordig goed je gezondheid bijhouden. Maar welke kies je dan? We zetten de verschillen tussen trackers en smartwatches op een rij. Gaat je voorkeur uit naar Fitbit? Check dan onze gids waarin we uitleggen welke Fitbit voor wie het meest geschikt is.