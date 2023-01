Alles wat je moet weten over wearables en je huid: gezondheid, tattoo’s, huidskleur en meer

Wearables meten de hele dag door je gezondheid via complexe sensoren. Die staan altijd in direct contact met je huid. Kan dat kwaad? In dit artikel lees je alles over wearables en je huid.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wearables en je huid: alles wat je moet weten

Heb je wel eens de onderkant van je wearables bekeken? Dat kan er best heftig uitzien door alle sensoren. Deze staan de hele dag in direct contact met je grootste orgaan: de huid.

Onze huid beschermt ons van invloeden van buitenaf, maar kan ook best kwetsbaar zijn. Niet alleen voor wondjes en blauwe plekken als je een beetje onhandig bent, maar ook de straling van de zon is eigenlijk te heftig voor ons. Hoe zit het dan met wearables?

Zijn wearables slecht voor je huid?

Om maar direct met het goede nieuws te beginnen: uit onderzoek blijkt dat het gebruik van kleine, elektronische gadgets niet de kans vergroot op het krijgen van kanker. Toch gebruiken we deze apparaatjes nog maar zo kort, dat je niet met zekerheid kunt zeggen dat het geen effect op de lange termijn heeft. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt echter geen reden te hebben om daar vanuit te gaan.

Meer over de relatie tussen het dragen van wearables en je gezondheid lees je hier, inclusief linkjes naar deze onderzoeken. Daar lees je onder andere: “De ‘straling’ van wearables en smartphones kunnen je DNA niet beschadigen, maar wel je lichaam een klein beetje opwarmen. Om dit te voorkomen moeten makers van gadgets zich aan strenge veiligheidsnormen houden.”

Irritatie van de huid

Het kan wel gebeuren dat een wearable je huid irriteert. Deze kan rood worden, of gaan jeuken. Blijft dat voordoen, dan is er een kans dat je allergisch bent voor een bestandsdeel in de wearable.

Op dat moment is het de vraag of je allergisch bent voor het materiaal in het apparaatje of in het bandje. Het bandje kun je makkelijk omruilen voor een ander materiaal. Reageer je bijvoorbeeld niet goed op een siliconen bandje, dan kun je een geweven bandje proberen en kijken of dit het probleem oplost. Anders zou je met een dermatoloog kunnen overleggen.

Werken wearables goed met tatoeages?

Heb je tatoeages, dan kan dat ervoor zorgen dat wearables niet goed werken. Veel wearables gebruiken namelijk licht om informatie over je gezondheid te verzamelen. Licht reflecteert beter op lichtere kleuren. Bij zwarte tatoeages of andere donkere kleuren kan de wearable moeite hebben om je pols te herkennen en je hartslag te zien.

Een manier om dat probleem te vermijden, is door geen tattoo op je pols te nemen. In ieder geval niet op de pols waar je een horloge draagt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je toch al tatoeages op je polsen en wil je een wearable om je pols dragen, dan kun je proberen om goedkope ‘epoxy stickers’ op de onderkant van de wearable te plakken, zoals in de Galaxy Watch Reddit wordt aangeraden. Let wel op dat andere functies door die sticker mogelijk niet werken, zoals een ECG-meting.

Daarnaast kun je er voor kiezen om in plaats van een smartwatch een smart ring te dragen. Of als je hartslag tijdens het sporten belangrijk is, een band om je borst te dragen. Zo’n band maakt niet gebruik van licht, dus kun je ook gewoon gebruiken als je borst zwart is getatoeëerd.

Maakt huidskleur uit voor hoe goed wearables werken?

Maar als licht dan beter werkt met lichtere dan donkere kleuren, hoe zit het dan met huidskleur? Helaas kunnen wearables inderdaad slechter werken voor mensen met een donkere huidskleur. Uit onderzoek in 2022 blijkt dat de resultaten die wearables geven minder accuraat zijn voor zwarte mensen.

Met name de hartslagmeting en het spotten van hartritmestoornissen klopt niet altijd. De hartslag wordt meestal gemeten door licht op de huid te schijnen en vervolgens te meten hoeveel licht wordt geabsorbeerd. Een huid met meer melanine, wat daardoor donkerder is, absorbeert meer licht.

Tips om je huid te beschermen

Hoewel smartwatches en fitnesstrackers tegenwoordig zijn gemaakt om dag en nacht te dragen, is het niet verstandig om dit altijd te doen. Als je de huid altijd bedekt, heb je grotere kans op irritaties. Je huid heeft namelijk tijd nodig om te ademen en te herstellen.

Doe de wearable ook niet te strak. Tijdens het sporten is het slim om het horloge of de fitnesstracker heel dicht op de huid te plaatsen zodat je activiteit en hartslag zo accuraat mogelijk worden gemeten. Doe de wearable daarna weer wat losser.

Denk ook aan de hygiëne. Juist omdat het apparaatje zo dicht in contact staat met je huid, kan het wat viezig worden. Maak zowel het apparaat als het bandje regelmatig schoon.

Wearables en je gezondheid

Wearables zijn enorm waardevol. We zetten 10 manieren waarop wearables goed zijn voor je gezondheid op een rij. Ook kunnen wearables je helpen met je mentale gezondheid.