Denk je vaak dat er wat mis is met je lichaam, terwijl dat niet zo is? Dan wordt dat al snel hypochondrie genoemd. Een wearable kan helpen, maar de klachten ook verergeren. Dit is waarom wearables een vloek en zegen zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als hypochonder wearables gebruiken: slim of niet?

Een pijntje hier, een raar gevoel daar. Als je hypochonder bent, kan elk signaal van je lichaam reden zijn om je zorgen te maken. Je hebt dan namelijk de angst om ernstig ziek te zijn en zo’n signaal kan die angst bevestigen.

Als je vervolgens enkele symptomen invoert op Google krijg je al snel de meest verschrikkelijke ziektes te zien. Je wordt dan hyperbewust over alles wat er met je lichaam gebeurt en misschien ga je zelfs die andere symptomen in het online lijstje merken, want je bent toch eigenlijk best moe de laatste tijd en je kunt je toch best slecht concentreren.

Voor je het weet zit je bij de huisarts, heb je een stapel testen achter de rug en blijkt er helemaal niets aan de hand te zijn. Afgezien van een iets te hoge bloeddruk misschien door die angst waar je mee zat. Een wearable in sommige gevallen een uitkomst bieden.

Bewust van je hartslag

Zelf kan ik soms heel erg bewust zijn over mijn hartslag. Dermate dat ik het vervelend kan vinden om mijn hart te voelen kloppen. Daardoor kan ik ook snel pijntjes van mijn lichaam interpreteren alsof er iets mis is. Bijvoorbeeld de spiertjes tussen de ribben of als ik last heb van maagzuur. Ik vind het dan een prettig idee dat ik even op mijn smartwatch kan kijken hoe het met mijn hartslag gaat. Is die gewoon rustig? Dan is er niets aan de hand.

Een wearable dragen kan op die manier een hele fijne manier zijn om je hypochondrie een beetje te sussen. Zeker nu smartwatches en fitnesstrackers steeds beter worden en dus ook meer kunnen meten. Het is al een rustgevend idee dat je gezondheid op de achtergrond in de gaten wordt gehouden zonder dat je er iets aan hoeft te doen.

Maar je kunt dus ook actief dingen controleren als je denkt dat iets niet klopt. Je kunt (nog) geen bloedtest doen of je bloeddruk meten en ook geen mri-scan maken van je hoofd. Maar je kunt bijvoorbeeld wel steeds vaker een hartfilmpje maken en deze mogelijkheden worden steeds verder uitgebreid.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Angsten verergeren

Maar er zit ook absoluut een schaduwzijde aan dit verhaal. Wearables kunnen niet enkel een zegen zijn voor hypochonders om je gerust te stellen, maar je angsten juist ook verergeren. Als je namelijk op elk moment je gezondheid kunt checken, ga je dat mogelijk veel te vaak doen.

Wearables houden daarnaast steeds vaker trends bij. Dan krijg je bijvoorbeeld een melding waarin staat dat je hartslag in rust de afgelopen periode omhoog is gegaan. Daar kun je vervolgens enorm van schrikken. Gaat mijn hart achteruit? Ben ik ziek? En voor je het weet zit je weer bij de huisarts terwijl er niets aan de hand is.

Heb je neiging om de ‘hypochonderkant’ op te gaan, dan is het goed om niet alleen van de voordelen, maar ook de nadelen van een wearable bewust te zijn. We hebben een lijstje samengesteld met manieren om met je wearable om te gaan als je merkt dat deze je angsten enkel verergeren.

Meer over wearables

Wearables kun je niet alleen dragen om je fysieke gezondheid bij te houden. Deze apparaatjes doen ook steeds meer met geestelijke gezondheid. We zetten daarnaast de verschillen tussen trackers en smartwatches op een rij.