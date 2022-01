Meer wearables op Android Planet: dit betekent dat voor jou

Android Planet is dé basis voor alles over smartphones, updates, tips en nog veel meer. Aankomend jaar gaan we echter ook flink inzetten op wearables, zodat je ook daarvoor bij ons aan het juiste adres bent.

Wearables: introductie voor 2022

Wat wearables precies zijn behoeft natuurlijk geen uitleg. De slimme apparaatjes komen in allerlei vormen, maten en met verschillende functies koppel je ze veelal aan je smartphone, waarna je ze volledig kunt gebruiken. Je kunt dan onder andere denken aan smartwatches en fitnesstrackers. Natuurlijk vallen ook draadloze oordopjes en koptelefoons onder die categorie, maar daarover later meer.

Android Planet is naast het genoemde nieuws, tips of bijvoorbeeld reviews voor veel bezoekers ook dé bron om prijzen te vergelijken. Met een divers team van medewerkers kun je bij ons terecht voor de beste prijzen voor smartphones. Die kun je niet alleen los aanschaffen, maar ook combineren met een (sim only-)abonnement.

Meer aandacht voor smartwatches en activity trackers

De afgelopen periode zijn we erg druk geweest met het ten uitvoer brengen van allerlei plannen omtrent wearables. We hebben ervoor gekozen om eerst te beginnen met een selectie van slimme horloges en fitnesstrackers. Dat betekent dat er tientallen losse productpagina’s zijn aangemaakt over deze handige apparaatjes voor om de pols.

Deze zijn onder andere te vinden op de geheel nieuw ingerichte smartwatch-pagina. Daar vind je bijvoorbeeld de top 10 van de beste smartwatches en top 10 van fitnesstrackers. Ook lees je daar alles over de verschillen tussen die apparaatjes, wat het aanbod is van verschillende fabrikanten, maar ook het laatste wearable-nieuws.

Wearables in allerlei vormen en maten vind je ook op de losse merkenpagina’s, waar je alles vindt over een specifieke fabrikant. Daarbij kun je denken aan het aanbod van smartphones (als dat er is), nieuws, reviews, tips en de beste prijzen.



Je kunt nu al op onderstaande pagina’s terecht voor wearables:

Met alleen productpagina’s online zetten met een bijbehorende prijsvergelijker zijn we er natuurlijk niet. In 2022 gaan we ons dan ook meer richten op nieuws van deze apparaatjes. Verwacht dus ook meer reviews, vergelijkingen of koopadviezen.

Zo zijn we bezig met het uitzoeken van nieuwe interessante merken en leggen van nog meer contacten. Ook houden we de markt constant in de gaten. Daarmee wordt Android Planet niet alleen de autoriteit op het gebied van smartphones en Android, maar ook bijbehorende smartwatches en andere slimme apparaatjes voor om de pols.

Aan de slag met oordopjes

Wearables worden vaak in een adem genoemd met smartwatches of activity trackers. Dat klopt grotendeels, maar we moeten ook oordopjes natuurlijk niet vergeten. Deze slimme apparaatjes draag je immers ook en worden daarom soms hearables genoemd.

Voor Android Planet is dat ook een categorie waarop we ons aankomend jaar gaan richten. Waar we afgelopen weken juist druk bezig waren met smartwatches, ligt de focus komende tijd juist meer op oordopjes en koptelefoons. Dat vereist verschillende aanpassingen aan de achterliggende systemen, waar ons team van developers druk mee bezig is. We willen bijvoorbeeld wel alle relevante specificaties kunnen tonen aan onze bezoekers.

Ook moeten er voor verschillende merken losse merkenpagina’s online zetten, zodat we daarop het hele assortiment kunnen laten zien. Tot slot moeten we de puntjes nog op de i zetten van onze plannen omtrent welke merken en modellen we wanneer online gaan zetten. Naast de losse productpagina’s, moeten we daarvoor onder andere aan de slag met datafeeds, zodat de prijzen die je bij ons vindt altijd up-to-date zijn.

Er is dus genoeg werk aan de winkel, maar met een team van fanatieke medewerkers voor en achter de schermen, komt ook dat helemaal goed. Houd Android Planet komende periode dus goed in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief! Natuurlijk is er ook nog de Android Planet-app waardoor je altijd op de hoogte bent en blijft. Heb je trouwens suggesties voor het opnemen van nieuwe merken of producten, mail ons dan even via redactie@androidplanet.nl.

