Op deze manieren zijn wearables goed voor je mentale gezondheid

Wearables richten zich voornamelijk op onze lichamelijke gezondheid, maar je kunt ze ook inzetten voor je mentale gezondheid. Dit is hoe.

Via wearables aan je mentale gezondheid werken

Sinds we wearables dragen die verbinden met onze smartphone, zetten we die apparaatjes voornamelijk in om onze lichamelijke gezondheid bij te houden. Dat begon met het simpele tellen van onze stappen. Later werd daar het bijhouden van onze hartslag aan toegevoegd en inmiddels barsten de wearables van de sensoren en functies.

Nieuw is dat wearables steeds vaker functies krijgen om ook aan je mentale gezondheid te werken. Dat is voor fabrikanten iets waarmee ze kunnen innoveren, maar er is waarschijnlijk ook echt vraag naar vanuit gebruikers.

Waarom mentale gezondheid lastig te meten is via wearables

Je lichamelijke gezondheid meten is een concrete wetenschap. Je ziet precies hoe snel je hartslag slaat, hoeveel stappen je hebt gelopen, wat de temperatuur van je huid is, hoeveel uur je geslapen hebt en wat het zuurstofgehalte in je bloed is.

Met mentale gezondheid is dat niet zo makkelijk. Je kan niet aan een cijfertje op je horloge zien of je depressief bent of angstklachten hebt. In de toekomst wordt dat mogelijk wel een realiteit. Via hele slimme algoritmes zouden veranderingen op onze huid, in onze hartslag en ademhaling kunnen aantonen dat je een paniekaanval krijgt, of dat je gestresst bent en het rustiger aan moet doen.

Toch kun je wearables nu ook al inzetten voor je mentale gezondheid. Of het apparaatje nou specifieke functies daarvoor heeft, of niet. We leggen uit wat we bedoelen.

1. Stressscore

Met de wearables van onder andere Fitbit, Samsung en Garmin kun je een stressscore krijgen. Dat wordt op verschillende manieren aangepakt. Garmin kijkt de hele dag door naar je activiteiten en ziet bijvoorbeeld of je genoeg rustmomenten in de dag had om die te balanceren met je stressmomenten. Deze score wordt in een grafiek gezet, zodat je inzicht krijgt in of je dagen stressvoller worden. Zo kun je er wat tegen doen voordat je klachten krijgt.

Fitbit biedt een EDA-scan aan. EDA staat voor Electrodermal Activity, waarbij het zweet op je huid wordt gemeten tot in de kleinste veranderingen. Dat gebeurt tijdens een meditatiesessie. De scan ziet dan of je stressrespons omlaag gaat en geeft je daar een score voor.

Op de Galaxy Watch 4 kun je ook een meting doen. Die meting kijkt naar je hartslag tijdens een korte periode om te zien hoe het met je gaat.

2. Neem een momentje om te ademen

De meeste wearables bieden inmiddels tools om een moment rust te nemen, via meditatie. Dat gaat van een simpele animatie waar je jouw ademhaling aan kunt spiegelen, tot Fitbit die volledige meditatiesessies van Deepak Chopra aanbiedt aan gebruikers die voor een Premium-abonnement betalen.

Als we gezonder willen worden, denken we vooral aan ons lichaam – door meer te sporten en beter te eten. Maar we vergeten dat ons hoofd ook aandacht nodig heeft. Door te mediteren geef je jouw hoofd rust, waardoor je daarna beter kunt concentreren op werk, beter kunt slapen enzovoort.

3. Meer bewegen

Wat wearables voornamelijk doen is je motiveren om meer te gaan bewegen. Dat is niet alleen van belang voor je lichamelijke gezondheid, want het kan ook je mentale gezondheid een enorme boost geven. Door te sporten maak je stofjes aan die je gelukkiger maken. Tevens is het goed om even met iets heel anders bezig te zijn. Je kunt je niet teveel druk maken over dingen als je bezig bent met sporten.

4. Naar buiten gaan

Wearables motiveren ons om meer te lopen en dan ga je al snel naar buiten. Er zijn talloze onderzoeken die hebben bewezen dat natuur goed is voor je mentale gezondheid. De zon op je bol, de mooie natuur om je heen. Het gaat niet alles oplossen, maar er is een grote kans dat jij je er wel beter door gaat voelen.

5. Zorgen over je hartslag ontnemen

Veel mensen kunnen zich overdreven zorgen maken over hun gezondheid. Zeker mensen met een angststoornis zijn zich erg bewust over hun lichaam en hoe het zich gedraagt. Een angst kan zijn dat er iets mis gaat met je hart.

Een simpele blik op de hartslagmeter van je wearable kan aantonen dat er niets aan de hand is en je hart gewoon rustig door blijft slaan. Al die extra sensoren en meetopties in moderne wearables kunnen op vergelijkbare manier zorgen wegnemen.

