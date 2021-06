Met wearables kunnen we steeds beter onze gezondheid bijhouden, maar met wie delen we deze data eigenlijk? In dit artikel alles over je wearablesprivacy rond gezondheidsdata.

Wearables privacy: gezondheidsdata

Via wearables kunnen we onze gezondheid steeds beter in de gaten houden. Het begon allemaal met simpele stappentellers, maar inmiddels weet het bandje om ons arm of we goed slapen, of we koorts krijgen, onze menstruatiecyclus en of ons hartritme wel in orde is. Een hoop persoonlijke data waarbij het niet altijd duidelijk is wie het kan inzien en wat er mee gebeurt.

Als je een wearable koopt, doe je dat waarschijnlijk door te kijken naar de mogelijkheden en de prijs. Eventueel lees je wat reviews van andere gebruikers, of de wearable fijn werkt. Wat de meeste mensen niet doen is het privacybeleid van de wearable lezen. Logisch natuurlijk, want deze teksten zijn lang en ingewikkeld, maar zo weet je niet wat er met jouw data gebeurt.

AVG

In principe wordt je gezondheidsdata in Europa beschermd door de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming. Bedrijven moeten duidelijk maken hoe ze je data verzamelen en wat ze ermee doen, en je moet je data kunnen laten verwijderen als je dat wil.

Maar deze wet heeft zijn grenzen. De meeste mensen kopen een wearable, installeren de app en gaan direct akkoord met de voorwaarden zonder ze te lezen. Het zal toch wel goed zitten?

Privacyvoorwaarden

Het is belangrijk om goed te blijven opletten. Bij Samsung stem je er bijvoorbeeld zo mee in dat je informatie met zakenpartners gedeeld mag worden. Deze bedrijven mogen je informatie gebruiken om te voorspellen welke producten jij interessant gaat vinden.

Je hebt de keuze om je data niet te delen, maar Samsung waarschuwt wel dat sommige diensten dan niet naar behoren kunnen werken. Hiermee worden gebruikers dus aangemoedigd om vooral overal mee in te stemmen.

De fitnesstrackers van Xiaomi zijn populair omdat ze relatief goedkoop zijn, maar ondertussen wordt data wel opgeslagen in China en is het bedrijf niet duidelijk wat er met je gegevens gebeurt als er een overname plaatsvindt. Tevens stapelende de schandalen rond de privacy van Xiaomi zich op.

Fitbit en Google

Toen Fitbit werd overgenomen door Google, was privacy één van de meest zorgwekkende punten voor menig gebruiker. Al je gezondheidsdata van Fitbit ligt plots in handen van de techgigant. Google staat erom bekend persoonlijke data te gebruiken voor advertenties. Je wil niet ‘s ochtends op de weegschaal staan en dan ‘s middags op je telefoon plots advertenties tegenkomen voor een dieetboek.

Google heeft duidelijk gemaakt dat de gezondheidsdata van Fitbit niet wordt gebruikt voor advertenties. Dat doet het bedrijf niet zomaar, want de Europese Commissie heeft dit als eis gesteld om de overname door te laten gaan. De data via Fitbit moet apart worden opgeslagen.

Tevens had Fitbit voor de overname al één van de meest duidelijke privacyvoorwaarden geschreven. Waaronder een speciale tekst speciaal voor kinderen en hun ouders, door de toevoeging van een wearable voor kinderen.

Bedrijven en zorgverzekeraars

In 2016 bleek dat er verschillende bedrijven waren die hun werknemers een wearable gaven om hun beweging in de gaten te houden. Dat was voordat de AVG in werk ging al in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Een werkgever kan een armband wel cadeau doen en een werknemer kan er voor kiezen om de gegevens te delen, maar mag daar niet tot worden verplicht.

Dat is ook het geval bij zorgverzekeraars. Zo biedt a.s.r. een een fitnesstracker en een app aan. Klanten kunnen dan korting of een cadeau verdienen door te bewegen. Het idee daarachter is dat mensen die meer bewegen gezonder zijn en dus minder zorgkosten maken. Daarom hoeven ze ook minder te betalen. Klanten doen daar vrijwillig aan mee en geven dus toestemming dat hun data ingezien mag worden.

Lessen over wearables en je privacy

Via wearables wordt onze gezondheid steeds beter bijgehouden. Dat biedt een hoop voordelen, maar daardoor moeten we ook extra alert zijn op onze privacy. We lezen namelijk nog zelden waar we mee instemmen zodra we de privacyvoorwaarden accepteren. Toch raden we aan dat wel te doen.

Check in ieder geval de stukjes die over je data gaan. Je wil ook niet dat de gesprekken met je huisarts worden gedeeld met bedrijven en worden gebruikt voor reclame? Waarom dan wel je andere gezondheidsdata?

