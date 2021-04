Met slimme horloges zoals de Samsung Galaxy Watch3 zijn we beter op de hoogte van onze activiteit en gezondheid dan ooit tevoren. Steeds meer mensen wagen zich aan een smartwatch of een fitnesstracker. Wearables worden dan ook ieder jaar weer slimmer.

5 wearables van de toekomst

Ieder jaar wordt technologie slimmer, compacter en veelzijdiger. Waar we vroeger naar het ziekenhuis moesten om een hartfilmpje te maken, kan dat nu met menig smartwatch vanuit onze luie stoel. Afhankelijk van de technologie zijn de mogelijkheden eindeloos. Android Planet zet vijf mogelijke wearables van de toekomst onder elkaar.

1. Slimme ringen

Slimme ringen bestaan al een tijdje – maar ze werken nog vrij beperkt. De Oura Ring houdt bijvoorbeeld je slaapritme, het aantal stappen dat je zet en het aantal calorieën dat je verbrandt bij. Slimme ringen zijn nu vooral handig voor mensen die ’s nachts geen smartwatch willen dragen, of mensen die geen behoefte hebben aan allerlei extra toeters en bellen.

Er bestaan ook al ringen met een nfc-chip aan boord. Deze chip maakt het bijvoorbeeld mogelijk om contactloos te betalen en deuren te openen. De ringen kunnen met uitgebreide apps op afstand worden bediend, om de veiligheid te garanderen.

In de toekomst verwachten we ringen die nog veel meer kunnen, in kleinere formaten. De ringen die nu verkrijgbaar zijn, zijn vrij lomp en simplistisch – daar moet je van houden. Het is en blijft natuurlijk toch een sieraad.

Oura Ring

2. Intelligente oorbellen

Het merk Nova Audio presenteerde onlangs pareloorbellen met ingebouwde bluetooth speakers en microfoons. Op die manier luister je naar muziek en bel je handsfree – maar draag je de oorbellen ook als je ze niet actief gebruikt. “Vrouwen dragen al zo’n 7000 jaar oorbellen, wij hebben de ervaring gewoon een upgrade gegeven,” aldus Vlad Perianu, Nova’s oprichter.

Nova H1-oorbellen

Het is onwaarschijnlijk dat deze Nova H1-oorbellen een gigantisch succes gaan worden. Toch openen ze nieuwe deuren voor de toekomst. Mocht jij je in het bluetooth-oortjes-zien-er-niet-uit-kamp begeven, dan is dit een perfecte oplossing.

De oorlellen zijn daarnaast een perfecte plek om het zuurstofniveau in je bloed en je hartslag te meten. Wij verwachten dergelijke functies in de toekomst dan ook bij slimme oorbellen te gaan zien.

3. Allesziende lenzen

Waar veel fabrikanten nog werken aan slimme brillen of VR-headsets, zijn slimme lenzen de toekomst, denkt de Amerikaanse startup Mojo Vision. Het bedrijf werkt aan lenzen met piepkleine, transparante schermpjes.

De resolutie van de schermpjes is met een pixeldichtheid van 14.000 enorm hoog. Even ter vergelijking: het scherm van de Samsung Galaxy S21 Ultra heeft een ppi van 516.

De lenzen werken op basis van AR-technologie. Hierdoor zijn ze in staat dingen te laten zien die er niet echt zijn. Zo kunnen de lenzen slechtzienden helpen, door obstakels een felgekleurde omlijning te geven. Ook kunnen de lenzen bijvoorbeeld ‘s nachts de sterrenbeelden uitlichten aan de hemel. De mogelijkheden met augmented reality zijn dan ook eindeloos. Wanneer en of de futuristische lenzen daadwerkelijk op de markt komen, is nu nog onduidelijk.

Sterrenbeelden zien met de lenzen van Mojo Vision

4. Kekke kleding

Ja, ook stof kan slim zijn. Tenminste – sensoren in stof, dan. Het Amerikaanse bedrijf Hexoskin ontwikkelde een t-shirt dat je hartslag, ademhaling, aantal stappen, piekversnelling, slaap en verschillende andere datapunten monitort. Dat is nogal wat. In de stof zitten namelijk meetsensoren verwerkt die de resultaten doorsturen naar een app op je smartphone.

Het zou dus zomaar kunnen dat de fashion van de toekomst niet alleen mooi, maar ook ontzettend slim is – zeker op het gebied van gezondheid.

Een hemd van Hexoskin

5. Geïmplanteerde chips

Ja, dit klinkt misschien als een aflevering van Black Mirror. Het is ook de vraag in hoeverre geïmplanteerde chips nog wearables zijn. Voordat je de technologie direct afschrijft uit angst voor een sci-fi-horrorscenario; er zit wel degelijk potentie in.

Geïmplanteerde chips hoef je niet op te laden en je raakt ze nooit kwijt. Daarnaast hoef je ze waarschijnlijk maar één keer te laten implanteren. Er lopen al heel wat mensen met geïmplanteerde chips rond. Zo bestaan er chips die contactgegevens beheren, zodat het bij een ongeval direct duidelijk is wie iemand is.

In de toekomst krijgen chips waarschijnlijk soortgelijke functies die de andere wearables van de toekomst waarschijnlijk ook zullen hebben, zoals het bijhouden van de gezondheid. Zulke chips gaan we de komende jaren waarschijnlijk nog niet zien.

