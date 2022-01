Column: Web3 is vooralsnog een hoop onzin en lelijke apen

Het nieuwe jaar lijkt op techgebied overheerst te worden door web3, met name NFT’s. Moet je daar al wat mee? Voorlopig nog niet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Web3 in 2022 is nog onzin

Het jaar is nog maar net begonnen, maar als je tech een beetje volgt word je waarschijnlijk al gek van alles rond NFT’s en web3. Of je hebt geen idee waar ik het over heb.

Zo’n twintig jaar geleden betekende de overstap van Web 1.0 naar Web 2.0 een spannende verandering in de manier waarop we met het internet omgingen. Voorheen moesten we het hebben van éénrichtingsverkeer: we konden op het internet informatie lezen. Met Web 2.0 kon iedereen publiceren en op die manier informatie met elkaar delen. Dat resulteerde in blogs en sociale media. Van MySpace en Hyves tot Wikipedia, YouTube en Twitter.

Hoewel het lijkt alsof het internet daardoor van ons allemaal is, blijft wat we schrijven in handen van grote partijen. Meta, Twitter en Google besluiten of onze content beschikbaar blijft en gebruiken onze data om geld te verdienen.

De volgende mogelijke transitie van het internet wordt nu web3 genoemd, waarbij de eigendom van content weer in de handen van individuele gebruikers komt te liggen met behulp van cryptotechnologie.

Web 2.0

Een droom

Dat klinkt als een droom. Zeker omdat er via crypto veel potentie is voor meer privacy in de manier waarop we ons online bewegen. In de praktijk wordt de technologie voornamelijk nog gebruikt voor iets dat lijkt op een Ponzi-schema.

Iedereen wil plots in NFT’s stappen: non fungable tokens. Dagelijks krijg ik een persbericht van een of andere partij die er iets mee gaat doen. Het idee is dat je eigenaar kan worden van iets digitaals en dat bewijst via cryptotechnologie. Bijvoorbeeld een tweet (de eerste tweet is verkocht als NFT voor 2,9 miljoen dollar), een gif (die van Nyan Cat werd voor iets meer dan een half miljoen keer verkocht) of een jpg (een tekening van een Bored Ape is voor miljoenen verkocht).

De enige waarde die deze dingen hebben, is het bewijs dat je eigenaar bent. Plaatjes van apen kunnen nog steeds worden verspreid en worden opgeslagen op computers (rechtermuisklik, opslaan als). De hoop van de kopers is dat anderen in de toekomst meer willen betalen dan dat zij hebben betaald voor het eigendomscertificaat. Daarom doen ze allemaal hun best om je te doen geloven dat je in NFT’s moet investeren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Idealisme

Web3 lijkt deels vanuit een soort idealisme bewerkstelligd te worden, maar in de praktijk zijn er nog een hoop vraagtekens. Zo is een veelgehoord argument dat kunstenaars via NFT’s ook eigenaar kunnen worden van hun digitale kunst en dit eigenaarschap kunnen verkopen. In de praktijk wordt er kunst van kleine kunstenaars gejat en er een eigendomscertificaat op geplakt.

Ook denken cryptodromers al aan de metaverse, waarbij je jouw digitale eigendommen mee kunt nemen tussen virtuele werelden. Of voordat het zover is: dat je jouw geweer of jas in verschillende games kunt gebruiken. Maar dan snap je gewoon niets van hoe games en andere virtuele werelden worden gemaakt.

Web 2.0 voelde vroeger als de start van een internet voor iedereen. Overal konden we zelf onze gedachten, foto’s en video’s plaatsen. Web3 heeft ook absoluut de potentie om in de toekomst het online landschap te veranderen door het te decentraliseren, maar vooralsnog resulteert het in een hoop onzin en is de impact op het milieu te groot om dat te rechtvaardigen. Als gewone internet- en smartphonegebruiker zou ik mij er nog niet zorgen over maken.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.