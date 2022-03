Web3 komt er aan: dit betekent het voor je smartphone

Ongetwijfeld kom je de termen web3, blockchain, NFT’s en smart contracts wel eens tegen, maar wat betekent deze ontwikkeling voor je smartphone? We nemen een duikje in de toekomst van ons online leven.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Web3 en je smartphone: moet je er wat mee?

In de ontwikkeling van het internet zijn er meerdere versies van het web te onderscheiden. In de eerste versie werd er vooral gezonden terwijl jij als internetgebruiker ontvangt. Eenrichtingsverkeer zoals een krant of boek, maar dan via een beeldscherm.

Dat veranderde met web2, toen iedere internetgebruiker online content kon toevoegen. Zo ontstonden er blogs, sociale netwerken en meer. Apps zijn het directe resultaat van web2. Het moest makkelijker worden om dingen online te plaatsen, dus werd dat mogelijk met de computer in je broekzak.

Maar hoewel het internet nu van iedereen lijkt, is dat niet zo. Alles wat we online plaatsen is eigendom van grote partijen zoals Google, Meta, Amazon en Twitter, die geld verdienen met wat wij aan het internet toevoegen – terwijl ze onze privacy niet altijd goed waarborgen. Daar moet web3 wat aan veranderen.

Web 2.0

Dit is web3

In web3 is het sleutelwoord: decentralisatie. Niet langer ben je van grote partijen afhankelijk waar jij het product bent, maar iedereen wordt weer eigenaar van hun eigen content. Of ze dat nou zelf hebben gemaakt of hebben gekocht.

Alle gegevens worden opgeslagen in een blockchain, wat betekent dat het niet op een enkel kwetsbaar punt wordt bewaard. Een storing zorgt er daardoor niet meer voor dat een dienst plat komt te liggen. Tevens kan er geen censuur plaatsvinden en alles gebeurt openbaar in sterk contrast met de geheimzinnige bovengenoemde bedrijven.

Mensen die in web3 geloven zien niet alleen veel in het eigendom van content, maar ook in het deels bezitten van volledige platformen. Denk bijvoorbeeld aan een sociale app of een gamemaker. Omdat je een deel van de cryptovaluta van de organisatie in handen hebt, heb je wat te zeggen over de volgende stappen van het platform. Bijvoorbeeld wat voor game er gemaakt gaat worden of welke update er wordt uitgerold. Dit wordt een DAO genoemd, of decentralized autonomous organization.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat hebben NFT’s ermee te maken?

Als je nu iets van web3 hebt gehoord, dan is de kans groot dat het te maken heeft NFT’s: non-fungible tokens. Dat is op dit moment naast cryptovaluta de meest praktische en wijdverspreide praktische invulling van web3.

Met NFT’s is het mogelijk om eigenaar te worden van iets digitaals en dat te bewijzen via een smart contract in de blockchain. Dat is een overeenkomst die automatisch van kracht wordt als er aan specifieke omstandigheden zijn voldaan. Via deze technologie zijn NFT’s ook weer te verkopen. Betaalt iemand een bepaald bedrag? Dan wordt diegene direct eigenaar van de NFT.

Op dit moment bestaan NFT’s voornamelijk uit plaatjes, van bijvoorbeeld apen. Men ziet het als een investering, want de hoop is om de aap op een later moment voor een hoger bedrag te verkopen. Maar NFT’s kunnen ook tweets, gifs of andere digitale content zijn.

Web3 in de Play Store

Web3-apps worden ook wel DApps genoemd, om zich te onderscheiden van andere apps. De D staat dan uiteraard voor decentralized.

Om deze apps te bereiken, worden er Dapp-browsers gebruikt. Opera heeft een speciale web3-browser gelanceerd waarmee Dapps te gebruiken zijn, maar er zijn ook andere browsers verkrijgbaar speciaal voor web3-toepassingen, zoals Dharma, Argent en Enjin.

Opera Crypto Browser Opera Gratis via Google Play via Google Play

Dit zijn de grootste problemen nu

Er zijn nog de nodige problemen met deze technologie. Het grootste probleem is dat werken via blockchaintechnologie belastend is voor het milieu. Hoewel er wordt gewerkt aan milieuvriendelijke opties, kost elke cryptotransactie op dit moment flink wat energie. Klimaatverandering is al een groot genoeg probleem zonder dat het online leven overgaat op cryptotechnologie.

Daarnaast is gebruiksvriendelijkheid nu een groot probleem. Je moet echt in het onderwerp duiken voordat je door hebt wat je nodig hebt, wat je ermee kunt en wat de risico’s zijn.

Omdat de meeste nieuwe web3-toepassingen gemaakt zijn door nerds (in de meest positieve zin van het woord), wordt er ontoegankelijk taal gebruikt met ondoorgrondelijke interfaces. Daar gebeuren bijzondere dingen, maar die zijn voor de gemiddelde consument onbegrijpelijk.

Moet ik nu al wat met web3?

Aan verschillende kanten krijg je nu mee dat je echt wat met NFT’s moet doen, omdat je anders buiten de boot valt. Dat zijn voornamelijk mensen die zelf in NFT’s investeren en de hype rond NFT’s willen vergroten, zodat er een grotere kans is dat zij hun NFT’s voor hogere prijs kunnen verkopen. Daarnaast zijn het vooral bedrijven die iets met NFT’s of de metaverse doen, waarschijnlijk omdat aandeelhouders dat eisen.

Als gemiddelde consument mis je nu weinig als je niet meedoet. Web3 is nog maar een concept. Veel van deze technologie staat nog in de kinderschoenen en zit nog vol problemen, zoals NFT’s die worden gejat voor lage prijzen door kleine foutjes op een handelwebsite.

Het is de achterliggende technologie wat interessant is en in de toekomst invloed gaat hebben op de manier waarop wij via onze smartphones online bewegen. Mogelijk alleen op de achtergrond, maar het kan geen kwaad om je alvast een beetje in te lezen in de termen.

En dan nog de metaverse

Onlosmakelijk verbonden aan web3 is de metaverse, wat wordt gepresenteerd als de opvolger van het internet. Er zijn nu zelfs geruchten dat HTC werkt aan een smartphone met metaverse-functies. Het idee van digitaal eigendom is in zo’n gedeelde virtuele wereld zeer relevant. Stap je daar in de toekomst binnen met je smartphone? Of moeten we wachten tot de augmented reality-bril de smartphone vervangt?