Elon Musk wil van X een soort WeChat maken: wat is dat voor app?

Het is gedaan met Twitter, want Elon Musk heeft de app in X veranderd. Het doel is om een soort WeChat van X te maken, maar wat betekent dat?

X moet WeChat worden: wat betekent dat?

Elon Musk had het er al lang over, maar nu is het er echt van gekomen: Twitter heet X. De overgang van Twitter naar X gaat nog niet zo soepel, maar uiteindelijk moet het een app voor alles worden. Musk wil daarmee een platform aanbieden dat vergelijkbaar is met WeChat in China.

WeChat begon ooit als een berichten-app, maar is uitgegroeid tot een app die alles kan met ruim een miljard gebruikers. Binnen de app kunnen zij berichtjes versturen, bellen en hun gedachten plaatsen in een feed. Daarnaast kun je via WeChat Pay overal betalen en geld naar elkaar sturen.

Naast deze basisfuncties heeft WeChat mini programs. Dat zijn een soort apps binnen de app, waarmee bijna alles wat je online doet mogelijk is. Denk aan films en series streamen, eten bestellen, online shoppen of een lening afsluiten. Allemaal geïntegreerd met WeChat Pay.

Waarom wil Musk dit?

Hoewel Twitter een succesvolle app was, is het aantal uur dat men in de app besteedt beperkt. Een app zoals WeChat houdt zijn gebruikers de hele dag door vast en dan kun je als app-maker veel meer aan deze mensen verdienen.

Het is dus niet gek dat Musk naar WeChat kijkt als inspriatiebron, want daar zien gebruikers veel advertenties en kan er veel data van ze worden verzameld. Bovenal zal Musk het idee interessant vinden dat mensen hun geldzaken bij hem komen doen.

Nieuwe Twitter-ceo Linda Yaccarino legt in een reeks tweets (of zijn het nu x’s?) uit wat de WeChat-achtige plannen voor X zijn: audio, video, berichten, betalingen/bankieren, om een “marktplaats voor ideeën, goederen, diensten en kansen” te creëren. “Er is absoluut geen limiet aan deze transformatie”, zegt Yaccarino. “X zal het platform zijn dat alles kan leveren.”

Waarom werkt WeChat zo goed?

WeChat succesvol nadoen zal alleen niet zo makkelijk zijn. In China wordt de bevolking haast gedwongen om de app te gebruiken, omdat ze anders veel praktische dingen gewoonweg niet kunnen. Van privacy is ondertussen geen sprake, want de overheid kan alle data inzien.

In China is er ook nauwelijks concurrentie en dat is hier wel anders. Het is in Europa zelfs wettelijk geregeld dat er gezonde concurrentie op de markt moet bestaan. Kijk maar naar al die boetes die techgiganten krijgen voor machtsmisbruik.

We kunnen dus blij zijn met zo’n goed gevulde Play Store vol mooie en veilige apps voor het sturen van berichten en het doen van je bankzaken. Het is nu aan Musk en Yaccarino om mensen te overtuigen dat ze deze dingen bij X moeten gaan doen.

Alternatieven voor Twitter/X

Ook duiken er steeds meer degelijke alternatieven voor Twitter op. Bluesky en Threads zijn de twee nieuwste spelers op de markt, die hun best doen om het gevoel van het oude Twitter terug te brengen. Maar welk Twitter-alternatief heeft de beste kans?