Welke smartwatchmerk past bij jou? Dit zijn de belangrijkste verschillen

De keuze is reuze als het op wearables aankomt. In dit artikel vatten we daarom de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen makers van slimme horloges en fitnesstrackers samen. Dit smartwatchmerk past bij jou.

Een smartwatchmerk kiezen: dit zijn de verschillen

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Snelnavigatie Samsung Fitbit Huawei Garmin Fossil Xiaomi Outsiders

Samsung: Niet voor niets zo populair

Samsung is niet alleen een gigantische speler in de telefoonbranche, want ook in de smartwatchmarkt heeft het bedrijf haar sporen inmiddels verdiend.

De Zuid-Koreanen maken meerdere soorten klokjes. De Galaxy Watch 4 heeft bijvoorbeeld een strak design dat overduidelijk aan een smartwatch doet denken, terwijl de Classic-uitvoering meer als een traditioneel horloge oogt. Verder maakt Samsung ook speciale sportedities. Deze horloges zijn gericht op buitenmensen en kunnen tegen een stootje.

Samsung Galaxy Watch 4

Voorheen draaiden Samsung-smartwatches op Tizen, een eigen besturingssysteem van het bedrijf. Tizen is inmiddels de nek omgedraaid. Nieuwe Samsung-horloges draaien op Wear OS, dat weer samen met Google is ontwikkeld. Daaroverheen legt Samsung haar eigen softwarelaagje: One UI Watch.

Samsung-fans weten dat deze One UI-‘skin’ ook aanwezig is op hun telefoons. Het voordeel hiervan is dat er één ecosysteem voor Galaxy-apparaten wordt gemaakt. Heel praktisch komt het erop dat wanneer je een app op je Samsung Galaxy-telefoon installeert, deze ook op je Watch verschijnt. Bovendien biedt One UI Watch toegang tot veel meer apps dan voorganger Tizen.

Samsung-smartwatches zijn relatief betaalbaar. De populaire Samsung Galaxy Watch 4 Classic kost zo’n 170 euro. Samsung-wearables zijn vanaf zo’n 45 euro verkrijgbaar. Niet voor niets zijn de Samsung-horloges en -fitnesstrackers dan ook erg populair.

Fitbit: Sportief én betaalbaar

Fitbit is een bekend bedrijf in de wereld van smartwatches en wearables. De gadgets draaien op een zelfontwikkeld besturingssysteem, in plaats van op Wear OS. Aan de ene kant zorgt dit ervoor dat Fitbit-wearables in de regel heel stabiel zijn. Het bedrijf houdt de touwtjes immers in eigen handen en kan dus doen en laten wat het wil.

Anderzijds brengt het ook praktische nadelen met zich mee. Je hebt bijvoorbeeld geen beschikking over een eigen app-winkel. Je moet het dus doen met de standaard-apps die Fitbit meelevert.

Fitbit Versa 3

Mogelijk komt hier in de toekomst verandering in. Fitbit is overgenomen door Google en daardoor gaan de bedrijven nauwer met elkaar samenwerken. Er wordt al langer gespeculeerd dat toekomstige Fitbits met Wear OS worden geleverd.

Fitbit richt zich vooral op de (fanatieke) sporter. De ingebouwde gps-sensor van de Versa 3-smartwatch kan bijvoorbeeld heel nauwkeurig hardlooproutes registreren, zonder dat je een telefoon nodig hebt. Ook zitten er allerlei gezondheidssensoren op de horloges en activity trackers om van alles te meten. Denk aan je hartslag en sportpatroon, maar bijvoorbeeld ook je slaapgedrag.

Huawei: Vraagtekens rondom software

Ook Huawei-smartwatches draaien op een eigen besturingssysteem: Harmony OS. Het van oorsprong Chinese bedrijf mag vanwege sancties niet met het Amerikaanse Google samenwerken, en moest daardoor met een alternatief op de proppen komen.

Harmony OS heeft een ander design dan Wear OS (van Google) en komt met unieke wijzerplaten. Ook is het mogelijk om apps te downloaden. Daarover gesproken: het aanbod aan Harmony OS-apps laat momenteel nog te wensen over. Populaire applicaties, zoals Instagram, zijn te downloaden, maar een bankieren-app ga je niet in de appwinkel vinden.

Huawei Watch GT Runner

Naast smartwatches maakt Huawei ook wearables, zoals de Huawei Watch Fit. Dit apparaatje is flink goedkoper dan een slim horloge en duidelijk gericht op sporters. Je kunt onder meer eigen wijzerplaten instellen en allerlei gezondheidsgegevens bijhouden, waaronder je hartslag en gezette stappen.

Huawei-smartwatches zitten hoger in prijs dan Samsung-horloges. Zo kost de klassiek ogende Huawei Watch 3 Classic zo’n 250 euro, maar voor de luxere Huawei Watch 3 Pro Elite tel je al zo’n 440 euro neer. Huawei-wearables kosten tussen de 70 en 150 euro, afhankelijk van het model.

Garmin: Wanneer geld geen probleem is

Ben je op zoek naar het beste van het beste, dan kun je niet om Garmin heen. Dit smartwatchmerk maakte furore als producent van gps-apparatuur, maar is ook een grote naam in de wereld van slimme (sportieve) horloges.

Garmin-smartwatches zijn gemaakt voor fanatieke sporters. Neem nou de populaire Garmin Fenix 6X Pro. Dit horloge kan dankzij zijn robuuste ontwerp tegen een stootje, heeft een duidelijk en helder afleesbaar scherm én zit tot de nok toe vol met gezondheidssensoren.

Garmin Fenix 7X

Ook Garmin maakt gebruik van een eigen besturingssysteem. Garmin OS doet wat het moet doen, maar is wel minder uitgebreid dan bijvoorbeeld Wear OS. Bovendien leunt het Garmin-systeem hevig op Garmin Connect, een bijbehorende app die je op je smartphone installeert.

Aan de kwaliteit van Garmin-smartwatches ligt het niet, maar de hoge adviesprijs vormt mogelijk een struikelblok. Voor de Garmin Fenix 7X, het huidige topmodel, moet je ruim 750 euro neerleggen, maar de horloges uit de Venu– en Vivoactive-reeksen zijn alweer een stuk betaalbaarder. De Garmin Lily is gericht op vrouwen en kost zo’n 160 euro.

Fossil: Voor de klassieke horlogeliefhebber

Vergeleken bij Garmin zijn smartwatches van Fossil wat toegankelijker. De Fossil Gen 6, het huidige paradepaardje, is momenteel voor zo’n 235 euro verkrijgbaar. De Gen 6 lijkt met zijn klassieke ontwerp op een conventioneel horloge en is in meerdere varianten verkrijgbaar.

Fossil Gen 6

Daar waar veel smartwatchfabrikanten voor hun eigen besturingssysteem kiezen, draaien Fossil-horloges op Wear OS. Hierdoor kun je aan de slag met allerlei apps uit de Google Play Store en gebruikmaken van de Google Assistent. Ook goed om te weten: Fossil maakt alleen slimme horloges. Fitnesstrackers behoren niet tot het assortiment.

Xiaomi: Veel voor weinig

Noem een elektronisch apparaat en de kans is groot dat Xiaomi ze maakt. Dit van oorsprong Chinese bedrijf produceert niet alleen smartphones, vervoersmiddelen en huishoudelijke apparaten, maar ook smartwatches en fitnesstrackers.

Xiaomi zet hierbij vooral in op prijs-kwaliteitsverhouding. De Xiaomi Smart Band-fitnesstrackers kosten bijvoorbeeld slechts een paar tientjes, maar zijn in staat de belangrijkste gezondheidsgegevens bij te houden.

Xiaomi Mi Band 7

Heb je net wat meer nodig? Dan kom je bij de smartwatches van het bedrijf uit. De Xiaomi Mi Watch kost momenteel zo’n 100 euro en heeft een simpel, maar wel degelijk design. Is dat net iets te gortig, dan kun je ook voor de Xiaomi Mi Watch Lite gaan. Deze smartwatch kun je het best zien als een veredelde activiteitentracker.

Xiaomi-smartwatches draaien op RTOS-software. Deze tegenhanger van Wear OS is door fabrikanten geheel op maat te maken. Op die manier kan Xiaomi onder meer de vormgeving naar eigen hand zetten. Ten opzichte van Wear OS moet RTOS wel haar meerdere erkennen qua app-aanbod. Ook qua software-ondersteuning is RTOS soms wat grilliger.

Overige smartwatchmerken

Dat waren de grote spelers, maar er zijn uiteraard nog veel meer smartwatchmerken. Denk aan opkomende partijen als OnePlus en Oppo. Beiden bedrijven hebben jarenlange ervaring in de telefoonwereld, maar timmeren nu ook aan de weg in de wearablesmarkt.

OnePlus Watch

De OnePlus Watch heeft een lange accuduur en draait op eigen versie van RTOS, het basissysteem dat ook Xiaomi gebruikt. Oppo-wearables draaien dan weer op Wear OS. Dit geldt ook voor horloges van Mobvoi, dat hele degelijke smartwatches maakt, zoals de TicWatch Pro 3.

Tot slot zijn ook smartwatches van Amazfit het overwegen waard. Dit merk is relatief nieuw in Nederland en zet vooral in op horloges en activiteitentrackers met een chique ontwerp. Amazfit-wearables draaien op een eigen versie van RTOS. Geinig detail: het moederbedrijf van Amazfit is Xiaomi

Wearable kopen?

Ben je op zoek naar een nieuwe wearable? Laat ons je helpen! Onze experts testen aan de lopende band nieuwe smartwatches en fitnesstrackers en weten daardoor welk model je beter wel of niet kunt kopen. In onderstaande koopgidsen vatten we onze belangrijkste aanbevelingen voor je samen.

→ Dit zijn de beste smartwatches van 2022

→ Deze smartwatches raden wij voor mannen aan

→ En dit zijn de beste smartwatches voor vrouwen