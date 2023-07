Bluesky, Threads, Mastodon, Spill: welk Twitter-alternatief heeft de beste kans?

Met het wankelende Twitter proberen verschillende partijen vluchtende gebruikers op te vangen, maar welk Twitter-alternatief heeft de beste kans van slagen?

Welk Twitter-alternatief heeft de beste kans?

Voor liefhebbers van Twitter begint het een beetje vermoeiend te worden. Sinds Elon Musk het platform heeft overgenomen, stapelen de problemen zich op. Onlangs werd er zelfs een limiet opgelegd waardoor gebruikers maximaal 600 tweets per dag mochten bekijken.

Elke keer als er een nieuw probleem opduikt, merken Twitter-alternatieven een nieuwe golf aan gebruikers. Toch weet geen enkele dienst Twitter nog van de troon te stoten. Bij elke dienst een account maken en al je vrienden opzoeken is best veel gedoe, dus daarom de vraag: welk Twitter-alternatief heeft de beste kans en verdient jouw energie, account en berichten?

De toekomst is hoe dan ook decentraal

Het is in ieder geval duidelijk dat de opvolger van Twitter decentraal is. Alle Twitter-alternatieven werken met deze technologie. Terwijl Twitter één duidelijke plek is waar iedereen zit en zich aan dezelfde regels moet houden, is dat met gedecentraliseerde sociale platformen niet zo.

Zelfs Meta laat met Threads de teugels een beetje los, door in de toekomst ActivityPub te ondersteunen. Met deze technologie kan Threads ook met andere servers communiceren. Dat betekent in de praktijk dat je bijvoorbeeld op Mastodon de berichten van mensen op Threads kunt volgen, zonder dat je de Threads-app hoeft te downloaden en je al je data aan Meta geeft.

Mastodon

Mastodon is het langstlopende Twitter-alternatief, want dit platform is al in 2016 gestart. Met Mastodon is het mogelijk om in een Twitter-achtige omgeving berichtjes te plaatsen, maar je kunt ook zelf een server starten met je eigen regels.

Regelmatig komt er een nieuwe golf aan gebruikers binnen en is er eventjes meer activiteit op het platform, maar toch komt Mastodon niet echt van de grond. Dat heeft onder andere te maken met de complexiteit. Het is vergeleken met Twitter ingewikkelder om een account te maken en je vrienden te vinden. Ook zorgde een wildgroei aan nieuwe servers voor problemen, omdat eigenaren van deze servers kunnen stoppen en je dan al je berichten kwijt bent.

Toch lijkt Mastodon een blijvertje. Zelfs de Rijksoverheid heeft een account aangemaakt om mensen te informeren. Slim, omdat Elon Musk recentelijk had bedacht dat je voortaan ingelogd moet zijn om tweets te kunnen lezen. Dat betekent dat mensen geen belangrijke updates over een storm konden lezen.

Ook is er een grote kans dat Mastodon populairder wordt zodra Threads AcitvityPub daadwerkelijk ondersteunt.

Bluesky

Bluesky is een interessante partij, omdat niemand minder dan Jack Dorsey hier achter zit. Dorsey kun je kennen als de mede-oprichter en vorige ceo van Twitter. Bluesky lijkt heel erg op Twitter, maar dan ook decentraal.

Terwijl Mastodon is gebaseerd op ActivityPub, om dus met andere servers te communiceren, werkt Bluesky met AT Protocol. In de praktijk betekent dit dat je op Mastodon geen Bluesky-berichtjes kunt lezen en het andersom ook niet werkt.

Toch gaat het goed met Bluesky. Er is flink wat geld opgehaald en gebruikers staan te trappelen om mee te doen. Het moment dat Twitter zijn gebruikers limiteerde in het lezen van tweets, moest Bluesky in verband met de populariteit de registratie van nieuwe gebruikers pauzeren.

Een groot nadeel van Bluesky is dat het nog gesloten is. Je kunt alleen meedoen als je een uitnodiging hebt, die huidige gebruikers mondjesmaat mogen uitdelen. Je kunt dus nog lang niet al je vrienden daar vinden.

Threads

Threads is de grootste speler op de markt, want in korte tijd hebben 100 miljoen gebruikers zich aangemeld. Dat is mogelijk, omdat je met je Instagram-gegevens kunt inloggen. Je hoeft dus geen nieuw account aan te maken.

Threads oogt op dit moment nog als een uitgeklede versie van Twitter. De gelijkenis is onmiskenbaar, behalve dat Threads nog veel opties mist. Meta werkt hard om nieuwe functies toe te voegen.

Totdat Threads ActivityPub ondersteunt, is Meta zelf het grootste nadeel. Meta wil namelijk geen Twitter dat voornamelijk over nieuws en politiek gaat, en waar 18+ content de normaalste zaak van de wereld is. Alles moet strikt onder de Meta-regels vallen en je kunt alleen berichten lezen via een algoritme vol slechte memes. Ook verzamelt de app bizar veel data van van gebruikers die Meta met derde partijen mag delen.

Threads is nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar dat is eigenlijk goed nieuws.

Spill

Spill is de minst bekende app in dit lijstje, maar toch is het een interessante speler. Spill is gemaakt door ex-medewerkers van Twitter. De app heeft een focus op beeld, met tekst er overheen.

De makers hopen trendsetters aan te trekken die elders niet de aandacht krijgen die ze verdienen, zoals zwarte en queer makers. Spill heeft een lange wachtlijst met geïnteresseerden.

Conclusie

Op dit moment heeft Threads de beste cijfers om als grootste Twitter-alternatief over te blijven. Het platform heeft in korte tijd veel gebruikers ontvangen en Meta heeft de middelen om de app snel verder uit te breiden.

Mastodon heeft een goede kans om naast Threads te blijven bestaan, zeker als gebruikers in de toekomst via Mastodon de berichten van Threads kunnen lezen. Voor Bluesky zal het moeilijker zijn, als de dienst niet goed met andere platformen kan samenwerken. Maar pas als iedereen een Bluesky-account kan maken, zal duidelijk worden of dit een blijvertje kan zijn.

