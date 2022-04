Welke Chromecast heb jij? Breng je stem uit in onze poll

Bijna tien jaar geleden werd de eerste Chromecast aangekondigd en sindsdien is de handige tv-gadget niet meer uit de huiskamer weg te denken. Wij zijn benieuwd: welke generatie Chromecast heb jij thuis? Breng je stem uit in onze poll.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poll: Welke Chromecast heb jij? Breng je stem uit!

Op 24 juli 2013 kondigde Google de eerste Chromecast aan. De belofte was (en is) simpel: door deze hdmi-dongle in je tv te steken, verander je iedere ‘domme’ beeldbuis in een smart tv. Met een Chromecast kun je heel makkelijk films, foto’s, muziek en meer naar je tv streamen.

Het slimme apparaatje is sinds 2014 in Nederland verkrijgbaar en heeft sindsdien meerdere opvolgers gekregen, met de Chromecast met Google TV als voorlopig nieuwste model. Verder maakte Google uitstapjes met ‘experimentele’ Chromecasts, zoals de krachtigere Chromecast Ultra en Chromecast Audio, die zich logischerwijs op muziekliefhebbers richt.

Aangezien Chromecast het Android Planet-maandthema van april is, zijn wij benieuwd naar welke versie jij thuis gebruikt. Via onderstaande poll kun je gemakkelijk je stem achterlaten.

Zie je geen poll? Tik hier om je stem handmatig uit te brengen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer komt de nieuwe Chromecast?

Volgens geruchten komt Google binnenkort met een nieuwe Chromecast. Dit apparaatje schijnt een weinig pakkende, maar wel doeltreffende naam te krijgen. De Chromecast HD met Google TV heeft naar verluidt een full-hd-resolutie. Daardoor komt de beeldkwaliteit minder hoog te liggen dan bij het huidige model, de Chromecast met Google TV. Deze hdmi-dongle uit 2020 heeft een 4K-resolutie.

We verwachten dat de nieuwe Chromecast volgende maand tijdens Google I/O 2022 wordt aangekondigd. Googles jaarlijkse bijeenkomst voor ontwikkelaars is dit jaar op 11 en 12 mei. De internetgigant kondigt regelmatig nieuwe producten en diensten aan tijdens I/O. Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwe Chromecast, schrijft zich in voor de Android Planet-nieuwsbrief. Je kunt ons uiteraard ook via de Android Planet-app volgen.

Bekijk ook onze review van de Chromecast met Google TV: