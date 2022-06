Gids: Welke Fitbit is geschikt voor mij?

Ben je in de markt voor een Fitbit om je gezondheid en activiteit te meten, dan heb je tegenwoordig een hoop keuze. Twijfel je? Wij vertellen je welke Fitbit het meest geschikt is voor jou.

Welke Fitbit?

Fitbit blijft zijn aanbod van fitnesstrackers en smartwatches uitbreiden, waardoor het lastig kan zijn om de juiste keuze te maken. Elke wearable heeft immers zijn eigen voor- en nadelen. Zo is de ene klein, maar missen er opties. De andere is groot, maar de batterij gaat niet zo lang mee. Om je te helpen de juiste keuze te maken, hebben we dit overzicht gemaakt.

Let wel op dat Fitbit sommige functies achter een betaald abonnement plaatst, genaamd Fitbit Premium. Bij het kopen van een nieuw Fitbit-product krijg je een periode Premium gratis. Verloopt dat abonnement en ga je niet over tot betaling? Dan raak je die features weer kwijt.

Beste fitnesstracker: Fitbit Charge 5

De Fitbit Charge 5 is duidelijk de beste optie als je een fitnesstracker zoekt van het merk. Dit is de meest complete tracker in een klein formaat, met een kleurenscherm dat je als always-on scherm kunt gebruiken. De tracker meet al je sportactiviteiten, heeft ingebouwde gps en connected gps (de gps-chip in je smartphone). Ook je slaap wordt netjes gemeten en je kunt een stressmeting doen.

Meer informatie vind je in onze Fitbit Charge 5 review. Daar lees je onder andere:

Ondanks de duidelijke beperkingen is de Charge 5 de beste Fitbit voor de meeste mensen op dit moment. Alles wat je maar kan wensen van een kleine tracker wordt gemeten, de batterij gaat lang mee en het apparaatje ziet er mooi uit. Voeg daar gps en Fitbit Pay (mits je bank dat ondersteunt) aan toe, en je hebt een fitnesstracker die we zonder aarzeling kunnen aanraden. Wees je alleen wel bewust dat het prijskaartje flink kan oplopen, vooral door Fitbit Premium.

Beste smartwatch: Fitbit Sense

Fitbit is vooral sterk in fitnesstrackers, maar je kunt ook smartwatches kopen van het merk. Deze zijn niet zo vlot als bijvoorbeeld een Apple Watch of Galaxy Watch, maar bieden vooral wat meer ruimte op het scherm. De Fitbit Sense is de meest geavanceerde smartwatch van het bedrijf, met een ongekend aantal sensoren en mogelijkheden. Wel heeft het besturingssysteem duidelijk moeite met al deze informatie.

Meer informatie lees je in de Fitbit Sense review van onze zustersite iPhoned. Daar lees je onder andere:

De Fitbit Sense is een fascinerende wearable door een overweldigende aantal sensoren die je gezondheid tot op de puntjes bijhouden. Deze keer zelfs hoe het mentaal met je gaat, maar het concept is beter dan de uitwerking. Het horloge lijkt overweldigd door alle data die het verzamelt, waardoor het zich met haperingen en vertragingen laat besturen. Ook word je als gebruiker nog teveel in het ongewisse gelaten over wat je kunt doen met deze data om je gezondheid daadwerkelijk te verbeteren.

Kleinste fitnesstracker: Fitbit Luxe

Zoek je een minimale fitnesstracker, dan is de Fitbit Luxe de beste optie. De insteek van de Luxe is deze fitnesstracker kunt dragen als een sieraad. In combinatie met mooie bandjes.

Een review over de Fitbit Luxe kun je vinden op onze zusterwebsite iPhoned. Daar lees je onder andere:

De Fitbit Luxe is een mooie en kleine fitnesstracker, die door de verschillende bandjes gedragen kan worden als een weinig opvallend sieraad. Zoals de andere fitnesstrackers van Fitbit kun je makkelijk je gezondheid en sportactiviteiten bijhouden. Helaas laat de Luxe in het ontwerp en de functies wel wat steekjes vallen. Vind je stijl belangrijker dan functionaliteit en heb je een slanke pols? Dan is de Luxe echter een goede optie.

Beste budget: Fitbit Inspire 2

Als je niet teveel geld wil uitgeven aan een fitnesstracker, dan zijn er tweedehands ook een hoop opties te vinden. Zo kun je geen buil vallen aan een iets ouder model van de Charge-serie. Zoek je een nieuw apparaatje, dan is de Inspire 2 aan te raden. Je krijgt dan niet de meest geavanceerde functies, maar wel een hele degelijke fitnesstracker. De tracker mist gps, maar de batterij gaat heel lang mee.

Beste voor kinderen: Fitbit Ace 3

Fitbit heeft speciaal voor kinderen de Ace ontwikkeld. De nieuwste en de meest complete editie is de Fitbit Ace 3. Deze tracker heeft een stevig kleurrijk omhulsel en een interface met leuke plaatjes. Omdat de tracker voor kinderen is, worden calorieën bijvoorbeeld niet bijgehouden. Wel de stappen, sporttijd, actieve minuten en slaap. Kinderen kunnen beloningen krijgen door actief te zijn.

Meer over Fitbit

Fitbit is in de loop van de jaren uitgegroeid tot hét merk als het gaat om fitnesstrackers. Hoe dat zo is gekomen leggen we uit in dit artikel. Ook leggen we uit wat het verschil is tussen een fitnesstracker en een smartwatch.