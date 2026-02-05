Dit topmerk verkoopt verrassend genoeg steeds minder tablets

Als we denken aan grote tabletmerken, noem je Samsung waarschijnlijk gelijk op. Toch zijn de verkopen van de Zuid-Koreaanse fabrikant in het laatste kwartaal van 2025 flink gedaald, waar concurrenten wél wisten te plussen.

Opvallende verkoopcijfers tablets in Q4

Een recent onderzoek van Omdia (een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau in de technologie-, media- en telecommunicatiesector) naar tabletverkopen laat iets opvallends zien. Samsung is namelijk het enige merk dat geen mooie groei kan noteren in het vierde kwartaal van vorig jaar, vergeleken met kwartaal vier in 2024.

Let op: onderstaande cijfers zijn duizendtallen (6.444 is dus ruim 6,4 miljoen).

Merk Verkopen Q4 2025 Verkopen Q4 2024 Jaarlijkse groei Apple 19.630 16.852 +16,5% Samsung 6.444 7.096 -9,2% Lenovo 3.865 2.837 +36,2% Huawei 3.029 2.639 +14,8% Xiaomi 2.797 2.542 +10,1% Overig 8.000 7.896 +1,3% Totaal 43.765 39.862 +9,8%

Als de gehele tabletmarkt nu ingestort was, zouden we snappen dat ook Samsung daar flink last van zou hebben. Maar, de andere merken die onderzocht zijn, laten wél een jaarlijkse groei zien (totaal: 9,8 procent). Dat zal een tegenvaller zijn voor Samsung, al doet het bedrijf het wel goed als we kijken naar de gehele verkoopactiviteiten.

Zo heeft Samsung Electronics in kwartaal vier van 2025 een winst gemaakt van meer dan 20 miljard Zuid-Koreaanse Won (ruim 11 miljoen euro). Dat succes is grotendeels te danken aan de sterke vraag naar halfgeleiders voor AI-doeleinden. Vooral de verkoop van geheugen- en serverchips droeg bij aan deze groei.

Waarom minder verkochte Samsungs-tablets?

Als we nog eens in de cijfers duiken, zien we dat Samsung hét Android-merk is waar de meeste tablets van over de toonbank gaan. Toch zal het de Zuid-Koreanen niet lekker zitten dat er geen sprake is van groei ten opzichte van vorig jaar. Concurrenten lukt dat immers wel. Het verbaast ons dat er minder vraag is naar Samsung-tablets, want met tablets in iedere prijsklasse en verschillende lanceringen eind vorig jaar (zoals de Galaxy Tab S11 en Tab S11 Ultra), lag een mingroei niet per se voor de hand.

De redenen voor de problemen van Samsung op het gebied van tablets blijven enigszins onduidelijk. Toegegeven, de nieuwste Galaxy-tablets zijn stevig geprijsd, maar eerdere modellen als de Tab A9 uit 2023 (€ 119,-), de Tab A11 (€ 127,-) en Tab A11 Plus (€ 196,-) uit 2025 zijn betaalbaar en bieden genoeg voor de gemiddelde consument.

Blijkbaar doen concurrenten Lenovo, Huawei en Xiaomi het beter, want die weten hun weg steeds vaker naar de huiskamers te vinden. Deze Chinese merken richten zich vaak op goedkopere modellen, wat aantrekkelijk is in opkomende merken. Zo is er China steeds meer vraag naar tablets en daar profiteren thuisspelers als Lenovo, Huawei en Xiaomi van. Samsung heeft daar traditiegetrouw minder fans.

Wil Samsung het tij keren, zal het merk meer moeten inzetten op budgetmodellen of sterker moeten adverteren in de landen waar nog kansen liggen, zoals China. Of ze moeten accepteren dat concurrenten sterker groeien, aangezien ze wereldwijd nog steeds veruit de grootste speler op de Android-tabletmarkt zijn.

Heb jij een Samsung-tablet in huis en zo ja, welke? Laat het ons weten in de reacties en vertel gelijk wat je ervaringen zijn.

Lees al onze reviews van Samsung-tablets