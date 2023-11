iDeal wordt Wero: 3 vragen en antwoorden

Het Nederlandse betaalsysteem iDeal gaat veranderen. Niet alleen krijgt het met Wero een nieuwe naam, maar ook nieuwe functies.

Van iDeal naar Wero: dit moet je weten

Shop je veel via je smartphone, dan is de kans groot dat je regelmatig iDeal gebruikt om te betalen. iDeal werkt sinds 2005 en brengt de systemen voor internetbankieren van alle Nederlandse banken samen. Binnenkort gaat er veel veranderen voor iDeal door de introductie van Wero.

1. Waarom verdwijnt iDeal?

iDeal is overgenomen door het European Payments Initiative, net als Payconiq International dat de onderliggende technologie van iDeal verzorgt. iDeal dient als basis van een geheel nieuw betaalsysteem dat in heel Europa gebruikt gaat worden.

Omdat dit nieuwe systeem veel nieuwe functies krijgt, vond de European Payments Initiative het nodig om een nieuwe naam te verzinnen. De naam Wero is een samensmelting van ‘we’ voor het collectieve Europa en ‘Euro’.

2. Wanneer wordt iDeal Wero?

Halverwege 2024 zal in België, Frankrijk en Duitsland worden gestart met het nieuwe Wero, waarna Nederland volgt. Volgens iDeal is er voor deze landen gekozen, omdat die samen meer dan de helft van alle non-cash betalingen in Europa doen. Later komt Wero naar meer Europese landen.

Wero wordt dan beschikbaar via de app van je bank, maar er komt ook een Wero-app voor Android en iOS. In 2025 zal iDeal verdwijnen. De European Payments Initiative belooft dat ondernemers en consumenten hier geen problemen door ondervinden, want betaaldiensten blijven volledig beschikbaar.

3. Krijgt Wero nieuwe functies?

Aanvankelijk zal Wero vergelijkbaar werken als iDeal: je gebruikt de dienst om online betalingen te doen. Daarnaast krijgt Wero meer functies om te concurreren met onder andere Tikkie en Google Wallet.

Het wordt mogelijk om personen te betalen en in de fysieke winkel met de app af te rekenen. Daarnaast wordt er gewerkt aan loyaliteitsprogramma’s en een Europese identiteit zoals we in Nederland DigiD hebben.

Betalen met je telefoon: zo werkt het

Betalen met je telefoon: zo werkt het

Op dit moment kun je in de winkel nog het beste betalen via Google Pay, als jij je smartphone wil gebruiken. We leggen in onze gids uit hoe Google Pay werkt, hoe veilig het is en wat je moet doen als het niet werkt.